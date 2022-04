Législatives : Hélène Geoffroy attaque Olivier Faure sur ses choix pour le PS

Hélène Geoffroy montre ses désaccords avec les choix d’Olivier Faure dans une lettre qu’elle lui a adressé.

Le 19 avril dernier, le premier secrétaire du parti avait organisé une rencontre avec les partis de gauche et écologistes pour proposer des candidatures communes aux législatives. La maire de Vaulx-en-Velin "regrette" qu’Olivier Faure ait, refusé lors de cette rencontre, "de soumettre au vote [sa] motion" visant "l’élaboration d’un contrat de gouvernement avec EELV, le PCF et le PRG."

Hélène Geoffroy demande au premier secrétaire de prendre en compte dans ses directives nationales la forte présence régionale et départementale du PS qu’elle qualifie comme "un levier puissant pour peser sur les négociations actuelles."

D’après l’ancienne secrétaire d’Etat, que "le national […] accompagne les négociations régionales et départementales permettra de reconduire les députés socialistes […] dans la prochaine Assemblée Nationale, et d’en faire élire d’autres."

"Ce n’est pas une négociation ou un accord […], c’est une reddition."

Elle accuse également Olivier Faure de se "soumettre [au] programme" de la France Insoumise avec son "soutien à l’ambition de Jean-Luc Mélenchon d’accéder à la fonction de Premier Ministre."

La France Insoumise ne souhaiterait "aucune alliance sous les couleurs de l’Union populaire sans ralliement à leur programme", ce qui n’est ni "une négociation ou un accord [mais] une reddition", ajoute-elle.

Or, selon l’élue, certains points du programme de LFI ne correspondent pas au PS. Hélène Geoffroy cite "l’illusion selon laquelle une révolution institutionnelle constituerait la solution à la crise sociale et démocratique que traverse" la France, "la sortie périlleuse de l’OTAN et l’opposition à l’Europe de la défense" ou encore "le reniement des gouvernements socialistes successifs."

Le désaccord de l’ancienne députée du Rhône serait, d’après ses propos, partagé par "nombre de militants dans [les] sections et fédérations" du PS.

Finalement, Hélène Geoffroy demande à Olivier Faure de "soumettre [sa] stratégie électorale au vote de tous [leurs] adhérents" pour maintenir "la cohésion des forces vives au sein [du] parti." Le résultat "des négociations électorales devra être présenté au Conseil national" , conclut-elle.