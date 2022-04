Hausse des délits de fuite en Auvergne-Rhône-Alpes

En 2021, les gendarmes ont observé une hausse de 15 à 20% par rapport à l’année précédente. Les agents font de plus en plus face à des refus d’obtempérer. Cette tendance serait, selon eux, liée à l’augmentation de conducteurs sans permis, sans assurance, sous l’emprise de stupéfiants ou d’alcool et qui ne souhaitent absolument pas se faire contrôler.

Depuis 2016, les "bonds de rattrapage" ont été officiellement interdits. Les gendarmes ne peuvent plus poursuivre et rattraper à tout prix les conducteurs en excès de vitesse grâce à leur moto. "Plusieurs motocyclistes ont été tués dans ces séquences", nous confie le colonel Laurent Tavel du groupement de la gendarmerie du Rhône, en marge de la présentation des nouvelles Alpines A110.

L’objectif est donc d’éviter les dommages collatéraux et de jalonner avant de se précipiter. Les gendarmes poursuivent le conducteur en délit à distance raisonnable et, grâce au déploiement de moyens aériens, attendent le bon moment pour faire une arrestation en toute sécurité. "Beaucoup de moyens sont mis en place mais si on n’intercepte pas les personnes qui refusent d’obtempérer on les laisse prendre des risques pour elles et pour les autres", affirme le colonel Laurent Travel.

"Quand on a interdit aux gendarmes de le faire, au début, ils ont senti une frustration car c’est leur cœur de métier, ils ont été formés pour ça", explique-t-il. "On a ce côté adrénaline qui fait prendre des risques, vouloir intercepter tout de suite, c’est pour ça qu’on l’a interdit", poursuit-il. "C’était une prise de responsabilité, on a retravaillé le concept pour éviter les risques."

Les délits de fuite ne se produisent généralement pas sur les réseaux autoroutiers mais sur le réseau secondaire ou les routes nationales.