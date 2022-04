"Les dents du maire" : les agents des piscines de Lyon en colère, une grève tous les samedis de mai

Dans un communiqué paru ce jeudi, l'organisation syndicale des agents de la capitale des Gaules a décidé de grimer le maire écologiste Grégory Doucet en grand requin blanc en reprenant la célèbre affiche du film "Les Dents de la Mer" de Steven Spielberg.

"Les dents du maire, la première victime : les agents", peut-on ainsi lire sur cette parodie. Le but de ce détournement : dénoncer la suppression d'une prime saisonnière pour le personnel des piscines municipales de Lyon qui servait à compenser les heures de formation des agents contractuels embauchés lors de la période estivale (montant total de cette prime : 34 447 euros en 2020).

"Cela est inacceptable", affirme la CGT. "Après deux années de galère de protocole sanitaire à tout va, après la fermeture en plein été de la piscine de Gerland et le lot de difficulté que cela a pu créer... Tant d'effort et de bonne volonté pour assurer un service public de qualité pour toutes les Lyonnaises et Lyonnais, pour, au bout du compte, une perte de revenu", poursuit-elle en s'indignant.

Le syndicat annonce ainsi que les agents des piscines de Lyon ont déposé un préavis de grève pour tous les samedis du mois de mai. Les points d'eau devraient donc rester fermés durant ces jours de week-ends printaniers.

Et pour enfoncer le clou, la CGT a tenu à rappeler que la municipalité de Grégory Doucet louait 2000 m² de bureaux inutilisés pour la somme de 67 583 euros mensuels, soit deux années de prime aux agents.