Nouvelle manifestation anti-Macron à Lyon : "C’est une question de vie ou de mort"

A Lyon, le collectif Lyon pour la liberté va manifester ce samedi après-midi.

Initialement opposé au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire contre le Covid-19, il a rapidement dévié vers de l’anti-macronisme à l’approche de l’élection présidentielle avec des rassemblements hebdomadaires.

"Pendant des mois nous nous sommes battus contre Macron et sa dictature en marche. Ces dernières semaines nous sonnions l'alarme: l'urgence vitale était de dégager ce danger pour la France, pour le peuple, pour les libertés, pour la démocratie, pour la santé et pour les enfants... Mais par leur collaboration, certains ont à nouveau créé une autoroute à Macron, en validant l'autoritarisme néo-libéral et le "grand reset". Notre colère et inquiétude sont immenses. Plus que jamais nous continuons le combat, les manifs, les actions et la solidarité. Parce que c'est une question de vie ou de mort, nous ne cesserons jamais de crier: Résistance !", écrivent les organisateurs qui appellent au rassemblement à 14h place Bellecour. Des gilets jaunes devraient venir renforcer leurs rangs.