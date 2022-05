Union de la gauche pour les législatives : "L'espoir d'une nouvelle majorité est là" selon Bruno Bernard

Après le vote du Conseil fédéral d'EELV, une alliance pour les élections législatives de juin a été officialisée et baptisée Nouvelle Union Populaire écologique et sociale. Et qui attribuerait aux Verts une centaine de circonscriptions en France.

"Écologistes et Insoumis, nous mènerons ensemble cette bataille pour gouverner le pays. Communistes et Socialistes, l'Union vous attends. L'espoir d'une nouvelle majorité est là", a réagi sur Twitter le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard. Ce dernier appelait de ses voeux, depuis le soir du premier tour de l'élection présidentielle, à une large union à gauche. Quitte à sacrifier des candidatures écologistes lyonnaises.

On devrait rapidement savoir qui seront les Verts rescapés dans le Rhône. Car Jean-Luc Mélenchon avait réalisé d'importants scores dans la Métropole et ne devrait pas renoncer à l'opportunité de s'offrir plusieurs députés lyonnais.

Grégory Doucet, maire de Lyon, s'est aussi réjoui de cet accord "historique : le 12 et 19 juin vous pourrez voter pour la justice écologique et sociale, avec l'espoir au coeur. On attend encore socialistes et communistes pour élargir cette alliance et lui donner les plus grandes chances de gouverner ! Déjà bravo et un immense merci !"

Les négociations se poursuivent également avec le Parti socialiste et le PCF pour éventuellement intégrer cette Nouvelle Union Populaire écologiste et sociale, qu'il faudra peut-être renommer à nouveau.

