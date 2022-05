Un policier lyonnais infiltré permet l’interpellation du violeur présumé d’une fillette de 9 ans

Un homme âgé de 51 ans est jugé pour viol sur mineur de moins de 15 ans, détention et diffusion d’images pédopornographiques et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.

L’affaire avait débuté grâce à la vigilance d’un cyber-patrouilleur de la police judiciaire de Lyon. Ce dernier avait repéré les agissements du suspect sur un forum pédophile du darknet. L’individu avait notamment publié pas moins de 14 vidéos pédopornographiques.

Parmi ces vidéos, au moins l’une mettait en scène l’accusé, alors aux Philippines en train de violer une fillette âgée de 9 ans. C’est l’oncle de la jeune victime qui l’avait forcé à se prostituer. Cet oncle a depuis été condamné à une peine de prison à perpétuité aux Philippines.

Des faits qui se seraient déroulés entre 2015 et 2017, et pour lesquels il avait ensuite été identifié par les polices française et australienne, avant d’être interpellé en pleine rue à Tours.

Le procès doit aussi évoquer une autre partie de l’infiltration du policier lyonnais qui avait récolté les confidences de l’accusé sur ses intentions d’abuser de deux fillettes de 5 et 8 ans, en France. Le suspect avait en effet répondu à un homme qui proposait les filles de son épouse contre rémunération.

Cet homme âgé de 58 ans, et placé sous contrôle judiciaire, sera aussi entendu durant les audiences qui doivent se terminer ce mercredi.