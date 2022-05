"Tout tangue, tant mieux ! Tout est à terre, tant mieux !", annonce Laurent Wauquiez au Conseil national des Républicains

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’aurait attendu que la défaite de Valérie Pécresse pour n’avoir "qu’à se baisser pour ramasser le parti" et construire sa candidature pour 2027.

Ce samedi, à l’occasion du Conseil national des Républicains, près d’un mois après le premier tour de l’élection et le score catastrophique de sa candidate, Laurent Wauquiez a effectivement estimé que la formation politique était au plus bas. "Tout tangue, tant mieux ! Tout est à terre, tant mieux ! Ceux qui nous ont trahi sont dehors, tant mieux, enfin, ils nous ont fait tant de mal. Nous allons devoir tout repenser, tout rebâtir, de haut en bas, et ça commence aujourd’hui", a-t-il déclaré face aux élus.

Celui qui ne sera finalement pas candidat aux élections législatives en Haute-Loire mais seulement suppléant d’Isabelle Valentin a évoqué deux France : "La France, celle des entrepreneurs, celle qui réussit, qui est couplée à la mondialisation. Et la France rurale, industrielle, celle qui demande aussi à être respectée".

Pour lui, la mission principale des Républicains est de demain "rassembler ces deux France, là où Emmanuel Macron a tout fait pour les opposer".

"Le seul îlot sur lequel on pourra s’appuyer demain pour reconstruire et sortir la France de cette impasse, c’est nous", a conclu Laurent Wauquiez lors de cet évènement qui a, forcément, eu beaucoup moins de retombées que le Congrès de la NUPES de Jean-Luc Mélenchon qui se tenait en même temps.