Anne Prost (LR) : "Nous oeuvrons sur le terrain, nous ne sommes pas parachutés"

Dans la 1ère circonscription du Rhône, Anne Prost (LR) tentera en juin de renverser le député LREM sortant, Thomas Rudigoz. "Nous sommes présents, nous oeuvrons sur le terrain. Nous ne sommes pas parachutés, nous avons toute légitimité", indique-t-elle.

Dans une actualité largement dominée par Ensemble, la majorité présidentielle, et la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, on n'entend guère les Républicains. "Ce n'est pas parce que l'on ne parle pas qu'on ne travaille pas. Ayez confiance en nous", tente de rassurer Anne Prost.

Anne Prost s'attaque aux écologistes. Elue dans le 5e arrondissement de Lyon, elle avait évoqué la "cancel-culture" de ces derniers. "Il faut provoquer, je suis le poil à gratter. (...) Je suis seule face à une majorité écrasante et très désagréable. Pour eux, la culture c'est de la culture dans les rues. Mais quand on a des institutions aussi importantes que l'Opéra, il faut les valoriser. La Ville de Lyon doit rayonner. On a besoin de l'argent de Total", indique la candidate LR, qui participera vendredi au premier débat de LyonMag pour les élections législatives, consacré, évidemment, à la 1ère circo.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Où sont passés les LR ?

00:58 Alliance avec l'extrême-droite ?

02:22 Nicolas Sarkozy

02:55 Alliance avec les macronistes ?

03:50 Cancel culture des écologistes

05:25 Immigration

07:23 Questions de la vie courante

08:33 NUPES