Visite de Grégory Doucet en Italie : Yann Cucherat demande au maire de soutenir le Lyon-Turin

L’édile écologiste de Lyon a d’ores et déjà prévu de consacrer ce déplacement à la culture, l’écologie, l’alimentation et le social.

Mais pas aux transports et donc pas au Lyon-Turin, l’un des dossiers les plus lourds concernant la France et l’Italie. Ce qui a fait tiquer Yann Cucherat, conseiller municipal d’opposition et président du groupe Pour Lyon.

"L’entretien des excellentes relations entre notre ville et ses partenaires européens est essentiel. Mais dans le cas italien, il semble qu’un sujet de grand enjeu manque à l’appel : la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Une fois mené à terme, ce projet permettra de transporter 40 millions de tonnes de marchandises par an, soit deux millions de poids lourds en moins sur les routes ! Il s’agit donc d’un levier indispensable dans la lutte contre la pollution", détaille l’ancien adjoint aux Sports de Gérard Collomb.

"Dans ce contexte, nous réitérons notre incompréhension face au refus qu’avait exprimé le Maire de Lyon à l’idée de soutenir le Lyon-Turin. Nous lui demandons de revoir sa position sur ce dossier synonyme d’une réelle avancée en matière de transition écologique", conclut Yann Cucherat.

Grégory Doucet avait effectivement qualifié le projet ferroviaire du Lyon-Turin d'"erronné" lors d'une interview accordée à La Stampa, juste après son élection en 2020. "Entre notre ville et Turin une ligne existe déjà, investissons dans celle-là et dans le reste des infrastructures ferroviaires françaises", prônait-il à l'époque.