Le maire de Lyon Grégory Doucet poursuit sa tournée européenne à Milan et Turin

Grégory Doucet, le maire de Lyon, se déplacera à Milan et Turin au mois de mai afin de renforcer et de renouveler les "coopérations européennes entres les villes", explique la Ville de Lyon dans un communiqué. L’élu EELV avait déjà fait étape à Bruxelles et à Leipzig.

D’ailleurs, le choix de ces villes n’est pas un hasard car Lyon est jumelée depuis 1966 avec Milan et a mis en place un protocole de coopération avec Turin depuis 2004.

Nathalie Perrin-Gilbert, l’adjointe à la Culture, Sonia Zdorovtzoff, l’adjointe déléguée aux Relations, à la Coopération et à la Solidarité internationales, et Gauthier Chapuis, le conseiller délégué à l’Alimentation locale et à la Sécurité alimentaire, accompagneront Grégory Doucet dans ses déplacements. Cette délégation rencontrera Beppe Sala, le maire de Milan, et Stefano lo Rosso, le maire de Turin.

Au programme : culture, écologie, alimentation et social

Les élus échangeront sur le thème de la culture par rapport, entre autres, au "rayonnement des actions culturelles lyonnaises en Italie, autour du réseau des villes créatives Unesco, [et aux] partenariats des grands événements de la Ville" de Lyon. Un échange aura également lieu à Milan sur le programme Unesco Milan Ville créative.

L’écologie sera aussi au cœur des discussions. Ils traiteront de "la collecte des déchet", de "l’aménagement des centres villes, [de] la piétonisation et [des] zones à transport limité." Des sujets où, d’après la Ville de Lyon, "les villes italiennes s’illustrent particulièrement." A noter que les trois villes sont engagées dans le programme européen des Villes climatiquement neutres.

Enfin, les élus aborderont les sujets de l’alimentation et du social autour des projets lyonnais de "l’alimentation durable, [de] la ville inclusive, [de] la ville à la hauteur des enfants, […] [de] la ville accueillante […] et [de] l’hébergement d’urgence." La délégation lyonnaise rencontrera à Turin l’Alliance française et la CCI pour discuter du Torino Social Impact.