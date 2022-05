Lyon : le premier banc d’allaitement public de France installé au pied d'un hôpital

Un banc particulier vient d’être installé au pied de l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Il s’agit du premier banc d’allaitement public de France. Les HCL (Hospices Civils de Lyon) sont à l’origine de ce projet. Le défi d’imaginer ce mobilier urbain avait été lancé en octobre dernier aux étudiants Bachelor Design Produit & Innovations de Bellecour Ecole. Un cahier des charges spécifique avait été défini par un groupe composé de médecins, d’infirmières, de puéricultrices, de cadres de santé et de mamans allaitantes.

Six modèles ont en tout été proposés par les étudiants. Le banc grand gagnant est composé de deux parties : un espace d’allaitement constitué d’une assise et de deux dossiers (un droit et un incliné à 30°, qui permet à la maman de choisir sa position d’allaitement, et d’un repose-pied dédié à la position semi-allongée, qui peut aussi permettre à un accompagnant de s’assoir en face de la maman et un espace de change, surélevé pour plus de confort. "Nous avons décidé de proposer un projet qui permette aux femmes d’assumer leur allaitement dans l’espace public tout en conservant leur intimité et d’opter pour un design caché/décaché", résument les étudiants. Le banc en question a été construit et produit par l’atelier EMMAÜS.

"C’est aussi un message de soutien et d’acceptation en faveur de l’allaitement maternel. Notre objectif, avec ce projet, est de briser le tabou de l’allaitement en public et de rappeler à toutes et à tous que nourrir son bébé au sein est tout ce qu’il y a de plus naturel et un choix qui doit être respecté", explique Guillaume Caro, directeur du groupement hospitalier Est des HCL auquel appartient l’HFME.

Le groupe projet de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Bron espère d’ailleurs mettre en place ce banc "dans l’ensemble de l’agglomération lyonnaise et même au-delà". Le premier sera en tout cas inauguré ce vendredi.