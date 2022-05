Législatives : pas investie par les Républicains à Villefranche, Béatrice Berthoux quitte les Républicains

Car tout ce que l'élue LR réclamait, elle ne l'obtenait pas.

La mairie de Villefranche en 2017 pour remplacer Bernard Perrut, touché par le cumul des mandats ? Non. Un siège de sénateur du Rhône en 2020 ? Non plus. Un poste de vice-président du Département un an plus tard ? Refusé par Christophe Guilloteau.

Béatrice Berthoux a récemment fait des pieds et des mains pour être investie par les Républicains dans la 9e circonscription du Rhône aux élections législatives et ainsi tenter de succéder au député sortant Bernard Perrut qui annonçait il y a quelques semaines qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat à l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, ce dernier a préféré choisir un autre poulain qu'elle.

Ce vendredi matin, l'élue caladoise annonce donc dans le Progrès qu'elle rend sa carte des Républicains, excédée que le parti lui mette "des bâtons dans les roues". Elle dénonce une toute puissance de Bernard Perrut sur le territoire, alors que ce dernier "(l')ignore depuis toujours".

Selon nos informations, Béatrice Berthoux avait été approchée par Reconquête! d'Eric Zemmour pour être investie dans la circonscription du Beaujolais mais elle avait préféré décliner, pensant avoir des chances d'être choisie par son parti et Bernard Perrut.

C'est finalement Alexandre Portier qui porte les couleurs LR dans la 9e circonscription. Béatrice Berthoux a annoncé qu'elle ne le soutiendrait pas durant la campagne, et qu'elle ne voterait peut-être pas pour lui.