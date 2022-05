Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (21 et 22 mai)

L’esprit de la Renaissance s’invite dans les rues du Vieux Lyon !

La Fête Renaissance fait son retour printanier ce week-end. Après une annulation en 2020 et un report à l’automne dernier, c’est bien ce samedi et ce dimanche qu’il sera possible de remonter le temps pour se retrouver au Moyen Âge en 1320 avec les Pennons de Lyon. Au programme : des démonstrations de savoir-faire d’antan et métiers d’art, des défilés costumés, des chasses au trésor, un grand bal… L’évènement est gratuit. Toutes les informations sont à retrouver ici



Journée portes ouvertes à L’Atelier des Nouveaux Designs !

C’est le lieu dédié au Do It Yourself et à l’upcycling ! L’Atelier des Nouveaux Designs (49 rue Smith dans le 2e arrondissement) organise ce samedi une grande journée portes ouvertes de 10h30 à 19h avec un programme ludique et convivial pour les petits et les grands : des démos couture et bricolage, un grand vide atelier, un parcours ludique sans oublier une pause gourmande. Les détails de l’évènement à retrouver ici

Les Rendez-vous de la biodiversité !

Direction les Grandes Serres du jardin botanique du parc de la Tête d’Or pour la 11e édition des Rendez-vous de la biodiversité. Stands, animations, spectacles sont prévus tout le week-end avec l’objectif de sensibiliser petits et grands aux enjeux de la protection de la biodiversité. Plus d’informations ici

Le 7 en fête !

Le 7e arrondissement de Lyon s’habille aux couleurs de la fête ce samedi. De 11h à 22h, les places Mazagran, Jules Guesde ou encore Jean Jaurès mais également le parc Blandan et le Jardin Girondin accueilleront de nombreuses animations : spectacles, ateliers créatifs, jeux en bois géants… Il y en aura pour tout le monde. La programmation détaillée est à retrouver ici



41e édition de Reptilyon !

C’est le salon de la faune et de la flore insolite qui se déroule samedi et dimanche à l’Espace 140 à Rillieux-la-Pape. Lézards, serpents et insectes seront au rendez-vous tout comme de nombreux professionnels. Informations et tarifs à retrouver ici



Le Littérature Live Festival !

La littérature s’installe jusqu’à dimanche à la Villa Gillet dans les jardins du parc de la Cerisaie. Rencontres en plein air, performances musicales, promenades littéraires et installations sonores et graphiques sont au programme à l’occasion du Littérature Live, le festival international de littérature de Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Plus d’informations ici



Vide-penderie Les Débraillé.e.s !

Avis aux fans de shopping ! C’est le rendez-vous mensuel des Débraillé.e.s ce week-end avec un nouveau vide-penderie. L’occasion de venir faire le plein de pièces éthiques ou de seconde main à prix tout doux mais surtout de découvrir le concept des lieux. Le rendez-vous est donné samedi (de 11h à 19h) et dimanche (de 11h à 18h) à la boutique des Débraillé.e.s au 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur l’évènement ici



Ma braderie Monplaisir !

Direction l’avenue des Frères-Lumière dans le 8e arrondissement pour l’évènement "Ma braderie Monplaisir". Une braderie, un marché de créateurs et producteurs, un pôle restauration/foodtrucks et des animations pour les enfants sont notamment au programme ce samedi. Toutes les informations sont à retrouver ici



Un marché des créateurs "Spécial Fête des Mères" !

N’oubliez pas la date du dimanche 29 mai où toutes les mamans seront à l’honneur ! L’occasion de leur faire plaisir comme il se doit avec un marché des créateurs "Spécial Fête des Mères". Lyon Can Do It est aux manettes de cet évènement mettant une nouvelle fois en avant les créateurs de la région. Vêtements, bijoux, déco… Il y en aura pour tous les goûts. Le rendez-vous est donné ce samedi de 10h à 19h en extérieur à la Fondation Bullukian (26 place Bellecour dans le 2e arrondissement). L’entrée est gratuite. Plus d’informations ici



Vente d’été des Bric à Brac du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri !

C’est l’occasion de s’équiper pour l’été. Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri organise ce samedi sa vente d’été des Bric à Brac avec vêtements, jeux, chaussures ou encore du mobilier d’extérieur. Les Bric à Brac se trouvent à Décines, Croix-Rousse, Vaise, Oullins, Villefranche-sur-Saône. Toutes les informations pratiques, notamment les horaires sont à retrouver ici



Le Charité Day !

C’est une première qui se déroulera dans le quartier du 2e arrondissement de Lyon. L’association Quartier Charité Bellecour organise la première édition du Charité Day. L’occasion d’ouvrir les portes d’une centaine de commerçants du quartier avec un parcours d’animations gourmandes et dansantes. Le rendez-vous est donné de 10h à 19h rue de la Charité. Toutes les informations sont à retrouver ici



Le retour de la Convergence Vélo !

C’est le rendez-vous incontournable des cyclistes de la Métropole de Lyon. Direction ce dimanche en fin de matinée le parc de la Tête d’Or pour une journée festive avec pour commencer un pique-nique et des animations avant un départ à 14h pour un cortège commun vers la place Bellecour où des animations et des stands sont également prévus. Toutes les informations sur cette Convergence Vélo sont à retrouver ici



Les retrouvailles de Courir pour Elles !

Une vague rose est attendue ce dimanche au Parc de Parilly à l’occasion de la nouvelle édition de Courir pour Elles. La course solidaire de 5 ou 10 kilomètres à faire en marchant ou en courant a comme objectif de récolter des fonds pour financer les actions de prévention et de soutien pour les femmes atteintes d’un cancer. Un Village Santé sera notamment à découvrir sur place. Toutes les informations sur Courir pour Elles sont à retrouver ici