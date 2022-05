"Culture à la tronçonneuse" : les Verts de la Région dénoncent "l'écran de fumée" créé par Laurent Wauquiez

Voilà près d'une semaine que les acteurs locaux de la culture ont pris connaissance du plan de coupes budgétaires prévu par Laurent Wauquiez (LR) et sa majorité. Environ 500 000 euros pour l'Opéra de Lyon, 350 000 pour la Villa Gillet, plus de 250 000 pour la Biennale d'Art Contemporain : voici le top 3 des plus grosses pertes de subventions régionales dans la Métropole de Lyon (tableau complet des coupes budgétaires réalisé par les Ecologistes disponible ici).

Ces trois institutions s'apprêtent à subir le même sort que 35 autres de la capitale des Gaules. Le couperet devrait tomber le 25 mai prochain avec le vote final de la commission permanente.

Une commission préparatoire a eu lieu ce vendredi à l'Hotel de Région. Les débats ont été semble-t-il extrêmement tendu. Pendant et après cette réunion, le groupe d'opposition des Ecologistes d'Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité une nouvelle fois mettre la pression sur Laurent Wauquiez.

Ils ont ainsi grimé le président du Conseil en grand méchant du film "Culture à la tronçonneuse" dont la sortie est annoncée "en salles en mai 2022, enfin celles qui seront encore ouvertes". Une touche d'humour qui vise à dénoncer "un Laurent Wauquiez dévorant, qui laisse sans voix. Impitoyable", selon le magazine "Les Corruptibles", parodie des Inrocks.

Sur un ton plus sérieux, le groupe présidé par Fabienne Grébert dénonce "un jeu de massacre" où "les arts vivants et l'art contemporain sont particulièrement touchés". Les Verts accusent également l'exécutif régional de concentrer les coupes sur Grenoble et Lyon, deux villes tenues par les écologistes.

Ainsi, les acteurs culturels de la Métropole de Lyon devraient subir une baisse totale de 2 millions d'euros de subventions. Fabienne Grébert s'attache ensuite à démonter point par point les justifications émises par Laurent Wauquiez.

"Contrairement aux éléments de langage de la droite régionale, il n'y a aucun rééquilibrage territorial. Des dispositifs existent pour cela mais ne sont pas abondés. Donc les territoires ruraux et péri-urbains ne bénéficient en rien de cette perte sèche", assure son groupe.

Les Ecologistes accusent ensuite Laurent Wauquiez de "faire passer la pilule" en réactivant "l'écran de fumée du 'fonds d'urgence pour la culture'". L'opposition déplore ainsi n'avoir eu vent "d'aucun bilan de l'année 2020 où ce fonds mélangeait des aides supplémentaires et des subventions déjà votées". De plus, ce même fonds d'urgence ne concernerait que les TPE de moins de 10 salariés et serait limité à 5000 euros par structure. "Une aumône dans la tradition de la droite qui fait de la charité", toujours selon les Verts.

Enfin, l'opposition note que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est parmi celle qui finance le moins la culture avec un budget de 8,60 euros par habitant par année contre 200 euros pour la ville de Lyon.