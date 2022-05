Arrêtés près de Lyon, deux hommes endettés transportaient de la drogue de la Corse à Paris

L’un accumulait des dettes de jeu, l’autre croulait sous les créances de sa boucherie, les deux hommes ont été arrêtés par les douanes à la barrière de péage de Limas le 11 avril dernier. Selon nos confrères du Progrès, à l’intérieur du véhicule se trouvaient 600 g de cocaïne, 2 kg d’héroïne et 4,5 kg de résine de cannabis.

Les suspects ont voyagé en avion depuis Ajaccio, Corse-du-Sud, avec 80 000 euros en liquide et ont atterri à Paris. Celui qui était en liaison avec le commanditaire et a récupère alors la voiture préalablement mise au nom de son complice. Stoppés à Limas, ils devaient recevoir plusieurs milliers d’euros à la livraison de la voiture en Corse.

Après de longues heures de délibération, le tribunal décidait de relaxer le complice de l’acquisition de la drogue, mais le condamnait pour le transport et la détention de drogue. Il écope à deux ans de prison dont un avec sursis et le place sous bracelet électronique. L’autre suspect est reconnu coupable de tout et reçoit donc trois ans de prison. Les deux hommes devront payer une amende douanière de 110 000 euros.