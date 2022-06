Pollution aux perfluorés : "De l’eau contaminée dans 200 000 foyers au sud de Lyon"

Il y a un mois, on apprenait grâce à une enquête de France Info l'importante pollution aux perfluorés au sud de Lyon, et notamment à Pierre-Bénite à proximité des sites Arkema et Daikin.

"Il n’y a pas de réglementation sur les perfluorés. Donc tout peut exister", note Edith Oresta, du RES qui a contribué à l'enquête et qui veut "faire en sorte que les résultats soient connus et interpeller les responsables".

"La terre du stade de Pierre-Bénite avait 80 fois la dose admise de perfluorés. Sur cinq communes, 200 000 foyers avaient de l’eau contaminée. Sur la question du lait maternel, 13 mamans ont accepté de faire des analyses. Et tous les laits étaient toxiques. Je pense qu’il faut bouger !", poursuit-elle.

Edith Oresta réclame aussi à la Métropole de payer des filtres aux habitants si l’eau est toxique et de founir un soutien psychologique aux mères dont le lait est toxique.

Le 15 juin, durant l'entre-deux tours des législatives, le RES va interpeller les candidats des trois circonscriptions concernées.

"Ca ne fait que commencer. La vallée de la chimie, c’est la patate chaude que l’on se refile régulièrement. Aujourd’hui, on ne peut plus continuer. (...) La santé environnementale doit devenir le pilier des politiques publiques", conclut Edith Oresta.

00:00 Pollution aux perfluorés

03:51 Eau potable ?

05:17 Plainte contre X

06:45 Lobbies

07:36 Arkema