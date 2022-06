Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (11 et 12 juin)

Plantes pour tous à Confluence !

Envie de redécorer votre intérieur avec une plante ? Bonne nouvelle puisque Plantes pour tous revient au pôle de commerces et de loisirs de Confluence pour une grande vente de plantes à prix mini. Jusqu’à samedi, il est possible de réserver son créneau gratuitement pour ensuite trouver son bonheur. Rendez-vous de 9h à 19h. Toutes les informations ici



Lyon aux couleurs du monde !

Les Fêtes consulaires sont de retour ce week-end sur la place Bellecour. Plus de 53 pays seront représentés pour l’évènement. Les différents consulats proposeront des spectacles et des animations : défilés en costumes traditionnels, découvertes de chants et d’instruments, démonstrations de danses, dégustations, expositions. Plus de 20 000 personnes sont attendues tout au long du week-end. Toutes les informations pratiques ici



Direction le Lyon BD Festival !

Lyon devient la capitale de la bande dessinée pour trois jours. Coup d’envoi ce vendredi du Lyon BD Festival ! Cette 17e édition va réunir 200 auteurs avec plusieurs sites mobilisés jusqu’à dimanche à l’exemple de l’Hôtel de Ville de Lyon ou encore du théâtre des Célestins. Rencontres, concerts dessinés, tables rondes, masterclass et bien sûr dédicaces sont au programme. Le programme complet est à retrouver ici

Courir utile à Lyon !

C’est l’évènement sportif, éco-citoyen et solidaire du week-end ! Trail Runner Foundation et Courir à Lyon donnent rendez-vous ce samedi aux coureurs et aux marcheurs. "Le but est de partager un bon moment sportif et utile en mettant en commun les collectes de déchets réalisées par les différents groupes partis derrière les meneurs d’allure", précisent les organisateurs de "Courir utile à Lyon". Les participants sont également invités à donner une seconde vie à leurs matériels sportifs en les ramenant sur place à l’occasion d’une collecte. Le rendez-vous est donné à partir de 9h30 au niveau du square Delestraint dans le 3e arrondissement. Plus d’informations ici



Braderie en fête à la Croix-Rousse !

Ce sera jour de déballage ce samedi pour les commerçants de la Croix-Rousse à l’occasion de l’évènement "Braderie en fête". Il sera également possible de se rendre au marché des créateurs sur la grande place de la Croix-Rousse jusqu’à 22h sans oublier l’installation d’un cinéma en plein air sur la place des Tapis avec la diffusion de "Jour de fête" de Jacques Tati. De nombreuses autres animations sont au programme. Toutes les informations ici



Le salon international d’art contemporain !

Partir à la découverte de l’art en famille ; tel est l’objectif du salon international d’art contemporain qui se déroule vendredi, samedi et dimanche à la Halle Tony Garnier. Le salon art3f permettra également aux férus d’art et aux collectionneurs de rencontrer de nombreux artistes. Toutes les informations sur le salon sont à retrouver ici



Plaisir de chiner 2022 !

La brocante/vide grenier du 7e arrondissement est de retour ce samedi de 7h à 19h. L’occasion d’aller chiner sur les trottoirs des avenues Jean Jaurès et Maréchal de Saxe. Soupières, pots en étain, carafes, fauteuils anciens, objets d’arts, vêtements d’occasions ou encore jouets d’enfants seront exposés. Toutes les informations ici



Bourrage papier festival !

C’est le festival lyonnais de l’illustration contemporaine et de la micro-édition. Il se déroule samedi et dimanche à In-Sted (6 rue de la Part-Dieu). Bourrage papier, c’est le "off" du Lyon BD festival, conçu par un regroupement associatif d’illustrateurs et d’illustratrices lyonnaises. Cet événement a pour but de soutenir et promouvoir l’illustration contemporaine, sa diversité, son dynamisme et les personnes qui la font vivre, en les rassemblant lors d’un grand marché d’illustration. Rendez-vous de 10h à 19h. Plus d’informations ici



Brocante d’été chez Anahera !

Direction le 7e arrondissement de Lyon où Pépite s’invite chez Anahera le temps d’une journée pour une brocante d’été où il sera possible de faire de bonnes affaires. Vaisselle, déco et friperie seront à saisir ce dimanche de 14h à 19h. Boissons fraîches et goûter gourmand seront aussi au rendez-vous ! Toutes les informations ici



Salon Guinguette Mes Vins Mes Envies !

C’est le nouveau rendez-vous pour les amateurs de vins et de champagnes ! Direction les bords de Saône, plus exactement L’Embarcadère (quai Rambaud) dans le 2e arrondissement. Des producteurs de toutes les régions seront présents. 𝘓'𝘢𝘣𝘶𝘴 𝘥'𝘢𝘭𝘤𝘰𝘰𝘭 𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘢𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦𝘶𝘹 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘯𝘵é. À 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘰𝘮𝘮𝘦𝘳 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘮𝘰𝘥é𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯. Toutes les informations ici