Législatives : les bureaux de vote de Bron et Rillieux fermeront à 18h, une "décision arbitraire" selon la NUPES

Dimanche, les électeurs de toute la France seront appelés aux urnes pour élire leur futur député. Comme dans de nombreuses grandes agglomérations, les bureaux de vote de Lyon et de sa première couronne fermeront plus tard que la moyenne nationale.

Si dans la capitale des Gaules et à Villeurbanne il est de coutume de fermer le scrutin à 20h, plusieurs communes mitoyennes et de proximité à forte population arrêtent les votes à 19h.

C'est habituellement le cas pour Bron, Rillieux-la-Pape et Sathonay-Village, toutes trois situées dans la 7e circonscription de Rhône. Mais cette fois-ci, les bureaux de vote fermeront à 18h dans ces trois villes, comme dans la majorité des communes de France.

"Nous dénonçons le manque de civisme des maires de Bron, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape et Sathonay-Village qui ont décidé, avec la complicité de l'Etat, de la fermeture du scrutin des législatives à 18h et non pas à 19h comme lors des élections présidentielles", a dénoncé Abdelkader Lahmar, candidat NUPES sur le territoire.

À noter cependant, que les bureaux de vote de Vaulx-en-Velin fermeront bien à 19h. "Offrir des horaires différents d'ouverture de bureaux de vote lors d'élections nationales rapprochées est de nature à fausser la sincérité du scrutin", a tout de même poursuivi le candidat.

Le représentant de la gauche de Jean-Luc Mélenchon a avoué craindre une baisse de participation due à ce changement d'horaire.

Sur Twitter, le maire de Bron a dit "assumer cette décision" : "Cela permettra au candidat NUPES d'extrême-gauche qui se plaint de cet horaire de pouvoir voter entre 18h et 19h dans son bureau de vote de Caluire", a ironisé Jérémie Bréaud.