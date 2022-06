7e circonscription du Rhône : Anissa Khedher éliminée, Alexandre Vincent au second tour des législatives

S'opposeront au second tour le candidat de la NUPES Abdelkader Lahmar, arrivé en tête avec 30,87% des suffrages, et le Républicain Alexandre Vincendet (23,84%).

La candidate RN Tiffany Joncour a obtenu 11,37% des voix, devant le Divers Gauche Stéphane Gomez (5,37%) et Geneviève Lucchesi (Reconquête – 3,85%).

Nordine Gasmi a recueilli 1,93% des suffrages et Rachid Lounes 1,35%. Six candidats finissent dans un mouchoir de poche avec moins de 1% des voix : Charlotte Bouhila (0,97%), Thomas Spreux (0,78%), Izzet Doganel (0,71%), Alain Vachon (0,67%) et Anna Papa (0,11%).