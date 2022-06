Hubert Julien-Laferrière (NUPES) : "J'en appelle à l'ensemble des électeurs de la gauche"

Député sortant de la 2e circonscription du Rhône, Hubert Julien-Laferrière est arrivé en tête dimanche au premier tour des législatives. Le candidat NUPES a obtenu 34,82% des voix et sera opposé à Loïc Terrenes (Ensemble!) au second tour.

Durant la campagne, l'ancien maire du 9e arrondissement a été plutôt chahuté à gauche à cause de son passé de socialiste puis de macroniste pour enfin devenir écologiste. L'intéressé se dit "tout à fait à l'aise depuis trois ans. Je me suis opposé à la politique du gouvernement".

L'ancien leader de la Jeune Garde, Raphaël Arnault, s'était notamment présenté pour s'opposer à lui. "Il a fait une bonne campagne", reconnaît Hubert Julien-Laferrière, qui sait qu'il va devoir convaincre les électeurs de ce dernier pour le second tour : "J'en appelle à l'ensemble des électeurs de la gauche. (...) Aujourd'hui il y a une chance de donner une majorité à la NUPES à l'Assemblée Nationale. Je suis prêt au dialogue".

"Quand vous donnez plus aux riches, ils épargnent et mettent à l'étranger. Quand vous donnez plus aux personnes modestes, vous leur permettez de vivre", poursuit Hubert Julien-Laferrière.

En cas de victoire, sera-t-il un député qui s'oppose systématiquement ? "Les parlementaires doivent être utiles. Si Emmanuel Macron n'a pas de majorité, il devra la trouver ailleurs, projet de loi par projet de loi. Il ne s'agit pas de le pousser vers la droite à chaque fois. On sera des députés responsables".

00:00 Etiquette NUPES

01:25 Report des voix

02:53 Projet économique de la NUPES

06:55 Pouvoir d'achat

08:35 Programme international de Mélenchon

10:44 Union européenne

11:09 Opposition systématique ?