Législatives : "Comment croire l’attachée parlementaire de quelqu’un qui a été inactive ?" attaque Victor Prandt (NUPES)

LyonMag : Comment vivez-vous le fait d’avoir été qualifié au second tour des législatives mais avec seulement 5 voix d’écart avec Alain Pechereau du Rassemblement national ?

Victor Prandt : Ce que j’en retiens, c’est déjà la satisfaction d’être au second tour. Médiatiquement, il y avait souvent du mépris par rapport à notre candidature. En parallèle, on a fait un énorme travail sur le terrain avec du porte-à-porte, des tractages, etc.

Avec ce faible écart, on voit qu’il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées de la politique d’Emmanuel Macron. Nous, c’est ce qu’on demandait depuis le début et, aujourd’hui, on est au second tour des législatives dans 408 circonscriptions à travers toute la France.

Aujourd’hui, face au programme destructeur d’Emmanuel Macron caractérisé, entre autres, par l’inflation sans hausse ni des salaires ni des pensions, la retraite à 65 ans et l’inaction climatique, il y a un programme de rupture qui porte, par exemples, le blocage des prix, la planification écologique et la retraite à 60 ans.

D’après vous, il y a vraiment une mobilisation populaire pour les législatives afin de faire bouger les choses ?

Tout le monde a bien compris qu’on est dans une situation référendaire contre Emmanuel Macron. Beaucoup de personnes n’en peuvent plus. Plus spécifiquement, dans la 13e circonscription du Rhône, il y a des personnes qui ont voté pour des petits partis de la gauche et de l’écologie. Ce sont des électeurs qui, sans aucun doute, vont voter pour nous. Il y a aussi une masse d’abstentionnistes qu’on va chercher. Puis, il y a tous ceux qui sont fâchés de voir que l’Etat se moque de l’urgence sociale dans les territoires ruraux et les quartiers populaires. Je n’ai aucun doute sur le fait que toutes ces personnes-là ne veulent plus de la politique d’Emmanuel Macron et, par conséquent, de celle que va mener Sarah Tanzilli pour les cinq prochaines années.

Même si vous vous êtes qualifié à quelques voix près, les mots d’ordre pour ce second tour restent donc l’optimisme et la confiance ?

Certes, c’est passé à quelques voix mais, aujourd’hui, en face de moi, il y a Sarah Tanzilli. Elle doit donc assumer le bilan désastreux d’Emmanuel Macron et celui de la députation fantôme de Danièle Cazarian. On a une ancienne députée qui n’a pas été présente du tout sur le territoire et à l’Assemblée nationale et aujourd’hui, c’est sa collaboratrice parlementaire qui candidate.

Justement vous parlez de Sarah Tanzilli, l’ancienne attachée parlementaire de Danièle Cazarian, qui pourrait suivre le même type de mandat tourné vers l’Arménie que la députée sortante. Qu’en pensez-vous ? Ne vaut-il pas mieux un député tourné vers la France ?

Moi, ce que j’ai surtout retenu de la déclaration de Sarah Tanzilli sur cette question-là, c’est qu’elle n’assume pas du tout le bilan de Danièle Cazarian. Non pas que la question de l’Arménie ne soit pas importante, bien au contraire. La seule chose, c’est que Danièle Cazarian n’a presque rien traité hormis cette question-là, et encore. Pour moi, cette déclaration était vraiment là pour se détacher d’un bilan qui a été médiocre et dire "non, ne vous inquiétez pas, je vais être active." Mais comment croire l’attachée parlementaire de quelqu’un qui a été inactive ?

Enfin, afin de contrebalancer ce « bilan médiocre », quelles sont les propositions fortes que vous souhaitez porter à l’Assemblée nationale ?

D’abord, la petite enfance est un sujet fort, pour moi. L’idée serait de créer un service public et d’ouvrir 500 000 places en crèche et en mode de garde adaptée sur cinq ans.

De l’autre côté, je souhaite viser nos aînés afin de les traiter avec respect et dignité. Je souhaiterais donc développer un réseau public d’Ehpads qui soient à taille humaine et familial avec une trentaine de places. Je souhaiterais ouvrir dix places par an pendant cinq ans tout en permettant de créer 210 000 postes de soignants dans ces structures d’hébergements.

Afin de mener à bien ces projets, Victor Prandt et ses équipes continuent leurs actions sur le terrain pendant cet entre-deux tours des législatives. Ils organisent, d’ailleurs, une réunion publique ce jeudi à 20h30 à la salle des fêtes de Décines-Charpieu.

M.N.