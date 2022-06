Fusillade mortelle à la Duchère : le maire de Lyon Grégory Doucet "condamne sans réserve les violences"

Les hauteurs du 9e arrondissement sont gangrénées par le trafic de drogue et les règlements de comptes qui l'entourent, notamment devant la barre Andrei Sakharov.

Ce mercredi matin, Grégory Doucet s'est fendu d'un tweet pour réagir à ce nouveau drame. Le maire écologiste de Lyon "condamne sans réserve les violences survenues dans le 9e arrondissement cette nuit. Toutes mes condoléances aux familles des victimes".

"Nous collaborons avec l'Etat pour que les auteurs soient interpellés le plus rapidement. Nous sommes aux côtés des Duchérois et Duchèroises", conclut l'édile, de retour entre Rhône et Saône après un déplacement à Paris mardi pour soutenir des candidats de la NUPES aux élections législatives. Il est actuellement en cellule de crise avec les services de la Ville de Lyon et ceux de l'Etat.