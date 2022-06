Culture et législatives : le manque de vision politique

Notre ville fut le week-end passé la capitale française de la BD. Une réussite éclatante que le Lyon BD dirigé pour la première fois par le très sympathique Nicolas Piccato. De leur côté les Nuits Sonores de Vincent Carry et de sa talentueuse équipe ont connu un succès mérité après les temps de Covid,

A Villeurbanne le maire Cédric Van Styvendael et Simon Meyer ont démontré récemment avec Réel et depuis des mois avec Villeurbanne capitale de la Culture qu’il y avait une vraie demande pour des événements populaires de qualité dans leur ville. D'ailleurs la fête de la musique commune à Villeurbanne et à Lyon avec Grégory Doucet, si elle a dû faire sauter de sa chaise l’ancien édile de la seconde ville de la Métropole, le très municipaliste Jean-Paul Bret, toujours prompt à expliquer que les villeurbannais sont une race à part dans l’univers du genre humain, ouvre l’appétit par l’ampleur de ce qui est prévu.

De son côté Harout Mekhsian nous déroule un superbe nouvel été à la Rayonne débarrassé des contraintes sanitaire et faisant la part belle aux collectifs locaux tels que le furie de Pierre-Marie Ouillon ou le Mediatone de Jérôme Laupies et Eric Fillion. Et certes, les Nuits de Fourvière ont besoin de continuer à muter dans leur modèle, avec plus d’ouverture sur la ville, mais sous l'égide de Dominique Delorme elles offrent une programmation de qualité plébiscitée chaque année.

Mais n’est pas rose dans la Culture

Mais il y a quand même moins de monde dans les concerts et expositions qu’avant le confinement alors que les lieux sont plus nombreux, que les concerts décalés se juxtaposent, créant une sorte d'embouteillage culturel. Certains professionnels du secteur parlent d'une baisse de pas moins de 50% des recettes de billetterie dans le spectacle vivant !

Il y a aussi,niveau livre hors BD, une crise de l’édition locale, avec un tissu parfois trop vieillissant. Il y a des annulations d’événements comme le festival Alternatiba faute de réservations. Qui montre qu’il ne suffit pas d’être dans la capitale des pistes cyclables non genrées pour emporter un succès populaire dans ce qui s’annonçait pourtant un événement intéressant.

Et puis, hors street-art, les arts plastiques peinent à trouver leur modèle dans notre agglomération à commencer par la photo. La Culture est un sujet fragile.

Un débat pauvre pendant ces élections

Dans ce monde créatif, force est de constater que le débat politique des élections législatives en matière de politiques culturelles a été bien pauvre quels que soient les camps.

Quand on a parlé de Culture ce fut souvent pour l’instrumentaliser plus que pour s’y intéresser.

Ce fut par exemple l'initiative de Laurent Wauquiez et de sa majorité à la région qui ont coupé 4 millions d’euros à la Culture lyonnaise de façon assez subite, alors que les structures culturelles avaient déjà bouclé leur budget. Certains festivals qui s’étaient vus promettre le maintien de leur enveloppe se sont retrouvés quelques jours après brutalement amputés de subventions.

La vision défendue par la Vice-Présidente à la Culture de la Région Sophie Rotkopf est d’économiser sur les Métropoles pour répartir les aides sur des événements et structures plus rurales.

Cela pourrait se comprendre si les actions suivies étaient en cohérence avec les mots : par exemple la Villa Gillet dirigée par Lucie Campos, qui invite des auteurs du monde entier, dans des événements plus internationaux que locaux s’est retrouvée sans aide de la région. Dans le même temps, le festival à grosse tête d’affiche Inversion, aussi sur Lyon, création de grandes entreprises privées est lui largement soutenu.

De leur côté les multiples mini festivals de Drôme Provençale, d’Ardèche (certes peu suspects de sympathies pour le Président du Conseil Régional) ou du Puy-de-Dôme n’ont pas spécialement vu débarquer d’envoyés de la région pour leur reverser l’argent économisé sur les acteurs culturels lyonnais.

Et les candidats les Républicains furent aussi plus que muets sur les questions culturelles sur les sujets. Alors que l'intervention de Jacques Toubon au festival des langues l’a encore montré, il y a la place pour un discours de droite sur la Culture.

De son côté la majorité présidentielle, si elle dispose avec Rima Abdul-Malak, d’une vraie compétence au Ministère de la Culture, n’a pas du tout parlé de culturel pendant ces élections.

Rare exception, et il faut le souligner, la députée Renaissance de la 4e circonscription du Rhône, Anne Brugnera a abordé le sujet l’autre jour au meeting de la majorité présidentielle, pointant les avancées obtenue dans le quinquennat. Mais aussi, campagne politique oblige, sur la difficulté réelle de dialogue entre le théâtre des Asphodèles d’une part et Nathalie Perrin-Gilbert, l’Adjointe à la Culture de Lyon et Véronique Dubois-Bertrand, Maire de Lyon 3e d’autre part. Ou la baisse de la subvention à l’Opéra, mise en place par la majorité municipale actuelle mais qui était aussi prévue par le candidat soutenu officiellement par son parti aux municipales.

Reste qu’avec le bilan et les questions locales on manquait là aussi de clarté pour savoir ce que la majorité allait amener au niveau culturel en cas de reconduite.

Du côté de la NUPES la question n’a à peu près jamais été abordée en tant que telle. Si il existe quelques points intéressants sur le statut d’intermittent, ou plus surprenant sur la volonté de brider le mécénat culturel, on reste sur des choses assez classiques.

De leur côté, les acteurs culturels sont fort peu nombreux à s'engager clairement sur des combats de vision politique, à évoquer ce qu'une vision de la Culture peut incarner. Certes certains manifestent, inquiets, devant le conseil régional pour demander le maintien des aides à la Culture et dénoncer des coupes. Mais la politique culturelle c'est aussi bien plus que cela. En témoigne la richesse des Etats Généraux de la Culture initiés par l'appel des indépendants il y a deux ans à Lyon...

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site

Romain Blachier