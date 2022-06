TCL : une "rame des fiertés" inaugurée à Lyon pour lutter contre les LGBTphobies

Il s'agit de la "rame des fiertés", une rame de tramway entièrement revisitée par l'artiste lyonnaise Morgane Fadanelli, dédiée à la lutte contre les LGBTphobies.

"La Métropole de Lyon s'engage depuis plusieurs années dans la promotion de la diversité et dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit dans son rôle d'employeur et dans les politiques publiques qu'elle mène sur son territoire. A l’occasion du Mois des Fiertés, la Métropole réaffirme sa volonté de célébrer la diversité en matière d’identité de genre et d’orientation sexuelle, et de faire cesser tous les actes de violence à l’encontre des personnes LGBT+", a-t-on précisé.

Cette rame a été inaugurée par Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon et Michèle Picard, vice-présidente en charge de la lutte contre les discriminations et de l’égalité femmes-hommes. Elle "symbolise l’action de la Métropole qui s’est traduite, dès 2020, par la signature de la Convention locale de lutte contre les violences LGBTphobes avec le Préfet, les villes de Lyon et de Villeurbanne, le Procureur de la République, l’Éducation nationale et les associations du territoire réunies au sein du Centre LGBTI+ Lyon". Cette convention, qui était alors une première en France, est née de la volonté de l’ensemble des partenaires d’agir fortement contre les violences LGBTphobes, en recrudescence sur le territoire de la Métropole comme dans le reste du pays.