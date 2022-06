Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (18 et 19 juin)

Les Journées européennes de l’archéologie !

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec sa classe, c’est le moment de venir découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Les Journées européennes de l’archéologie se déroulent tout le week-end. A Lyon, le rendez-vous est notamment donné au Lugdunum -Musée et théâtres romains où un "village de l’archéologie" sera installé. Retrouvez toutes les animations dans la région ici



Vide-penderie Les Débraillé.e.s !

Le rendez-vous mensuel des Débraillé.e.s est arrivé. Découvrez de nouveau un vide-penderie avec des pièces éthiques allant jusqu’à -80%. L’occasion de renouveler sa garde-robe et de découvrir le concept. Le rendez-vous est donné ce samedi de 11h à 19h et ce dimanche de 11h à 18h à la boutique des Débraillé.e.s au 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur l’évènement ici



Le marché des créateurs Made in Africa !

Il s’agit de la troisième édition de l’évènement. Le marché des créateurs Made in Africa donne rendez-vous au public ce dimanche de 11h à 19h en plein cœur du 6e arrondissement. Au programme : idées cadeaux, exposition, dégustation. L’évènement se déroule à l’Escale Lyonnaise au 100 rue Créqui. Entrée gratuite. Plus d’informations ici



Clap de fin pour la Semaine des gestes qui sauvent !

Qui ne sauve pas n’est pas Lyonnais ! Telle est la devise de la Semaine des gestes qui sauvent qui a fait son grand retour après deux années d’absence. La Fédération française de cardiologie proposait tout au long de la semaine de nombreuses animations. Le point d’orgue se déroulera ce samedi sur la place Bellecour de 10h à 18h avec l’ensemble des partenaires présents. L’occasion de se sensibiliser aux gestes qui sauvent : prise en charge des premiers secours pédiatriques, pose d’un garrot, massage cardiaque… Toutes les informations ici



Puces and Love à la Commune !

C’est la cinquième édition du rendez-vous : une journée de nouveau dédiée aux entrepreneurs lyonnais et à la découverte de leur concept, créations et passions. Des objets céramiques, des produits artisanaux, une friperie bienveillante, des bougies… Il y en aura pour tous les goûts à l’occasion de Puces & Love, le marché bohème de La Commune. Rendez-vous au 3 rue Pré Gaudry (Lyon 7) ce dimanche de 12h à 17h. Les informations ici



Entraînement officiel pour le Run in Lyon !

Envie de faire un peu de sport ou tout simplement se préparer en vue de l’édition 2022 du Run in Lyon prévue en octobre prochain. Un entraînement des organisateurs et de l’association Courir à Lyon est de nouveau prévu ce dimanche au parc de la Tête d’Or. Une sortie longue d’1h15 est au programme avec comme point de rendez-vous la Porte des Enfants du Rhône à 10h. Gratuit et ouvert à tous ! Les informations ici



Big braderie by le Secours populaire !

Direction Heat Lyon ce samedi à partir de 10h pour le grand retour du Secours populaire sur place pour une grande braderie. L’occasion de venir chiner des vêtements et des accessoires dont les bénéfices seront intégralement reversés au Secours populaire. La halle à manger se transformera également en dancefloor dans la soirée. Plus d’informations ici



Vide-dressing Pépite à Sofffa Guillotière !

Direction le 7e arrondissement de Lyon où Pépite s’invite ce week-end chez Soffa pour un vide-dressing à quelques jours du coup d’envoi de l’été. Il sera possible de faire de bonnes affaires entre plantes et créations samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h au 27 rue Cavenne. Plus d’informations ici



Le Village du Petit Paumé 2022 by LittleBill !

Les places Saint-Jean et Edouard Commette accueillent ce week-end le Village du Petit Paumé. Une vingtaine de stands d'artisans d'art et de bouche seront présents pour partager des animations autour de leur savoir-faire. D’autres temps forts sont au programme : fanfare, concours de pétanque, activités pour les plus jeunes, show musical... C’est gratuit. Rendez-vous samedi de 9h à 22h et dimanche de 9h à 20h. Toutes les informations ici



Le marché des créateurs "L’Estive" !

La place de la Croix-Rousse accueille ce dimanche une quarantaine de créateurs locaux. Ces derniers exposeront leur savoir-faire en bijouterie, mode, céramique, desing-déco et arts plastiques. Ce marché des créateurs "L’Estive" est organisée de 10h à 19h avec de nombreuses animations, ateliers et performances artistiques. Toutes les informations sur l’évènement sont à retrouver ici



BMX Street Station !

Après plus de deux ans d’absence, le BMX Street Station est de retour pour une 11ème édition. L’évènement va proposer plusieurs temps forts avec notamment un après-midi au nouveau skatepark Badyard, des sessions au skatepark de Perrache, au Bowl de la Guillotière ou même au skatepark en béton de Foch. L’objectif est de mettre à l’honneur les sports de glisse urbaine. Tous les détails sont à retrouver ici



Le festival Bienvenue en Beaujonomie !

Ce week-end, il n'y aura pas que le second tour des élections législatives. Ce sera également une nouvelle édition du festival Bienvenue en Beaujonomie de ce vendredi à dimanche. Plus d'une trentaine d'établissements ont répondu à l'appel de l'Inter Beaujolais et ouvriront leurs tables à partager pour une escapade généreuse à l'image du territoire : du bon vin, de la bonne chère et une ambiance conviviale.

Des animations avec notamment des dégustations, parfois gratuites, sont proposées à travers les domaines du Beaujolais. Informations et réservations ici