Lyon : un rassemblement devant la préfecture pour dénoncer les agressions d'extrême-droite

A l'appel du collectif Fermons les locaux fascistes, il débutera à 18h30 et dénoncera les agressions d'extrême-droite. Plusieurs partis comme la France insoumise ou le NPA ainsi que des syndicats ou des associations participeront au rassemblement.

Cet évènement fait suite notamment à la condamnation d'Adrien Lasalle le 13 juin dernier à Lyon. Cette figure de la mouvance identitaire avait, quelques jours plus tôt, dégainé un couteau pour échapper à une foule hostile sur les pentes de la Croix-Rousse. Le jeune homme de 26 ans avait visé la tête, blessant légèrement deux personnes au cou et au bras qui protégeait le visage. Le couteau n'a jamais été retrouvé, Adrien Lasalle a expliqué aux juges s'être défendu avec sa cigarette électronique.

Pour l'extrême et l'ultragauche, la préfecture est coupable de "non réactivité" face aux locaux la Traboule et l'Agogé dans le Vieux Lyon, repaires de l'ultradroite via l'association Les Remparts. Un "silence complice" des autorités selon Raphaël Arnault, ancien porte-parole de la Jeune Garde et qui s'était présenté aux législatives dans la 2e circonscription du Rhône.