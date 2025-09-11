Judiciaire

Prison avec sursis pour avoir participé à l'agression de militants LFI à Lyon : "La violence fasciste reste impunie"

Le 5 décembre 2022, des militants de la France Insoumise avaient été agressés par un groupe de cinq individus issus de la mouvance ultra-droite à Lyon.

A la sortie du métro Vieux-Lyon, ils distribuaient des tracts pour réclamer la fermeture des locaux des Remparts, depuis dissous, lorsqu'ils avaient été violemment attaqués.

La semaine dernière, l'un des auteurs des faits a été jugé et condamné à Lyon. Ce jeune homme originaire de Feyzin n'avait pas été le plus violent de sa bande, se contentant de participer à la bousculade tandis que ses camarades s'acharnaient. L'un des insoumis avait été violemment frappé au visage (voir photo) et avait obtenu 7 jours d'ITT.

Seul membre du groupe jugé, le Feyzinois a écopé de 4 mois de prison avec sursis. Il devra également suivre un stage de citoyenneté.

Une peine qui a ulcéré la députée LFI de Lyon Anaïs Belouassa-Cherifi. Les faits s'étant déroulés sur sa circonscription, la probable candidate aux élections municipales 2026 a déclaré que "la violence fasciste reste impunie" à Lyon.

Sur les réseaux sociaux, elle critique "une justice qui minimise l’extrême droite" et qui "envoie un signal de tolérance aux fascistes". Ce qui constituerait une "double peine" pour les victimes insoumises, à savoir "subir la violence puis lutter contre l’impunité".

Anaïs Belouassa

ultra droite

avatar
Mannix le 11/09/2025 à 19:44
Louis Le Franc a écrit le 11/09/2025 à 17h49

l ED la plaie de la république....Jean Moulin meurt une nouvelle fois à chaque acte de ces fachistes

Comme Émile Zola doit être bien triste où il est !

Signaler Répondre
avatar
Abru inutile le 11/09/2025 à 19:13
Rlb a écrit le 11/09/2025 à 19h02

Comme si les militants insoumis sont blanc comme neige. A Dijon deux en garde à vue pour dégradations.
BALAYER devant votre porte. Arroseur arrosé

Détruire du mobilier et casser des gueules ça a vraiment une différence pine d’huître

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 11/09/2025 à 19:02

Comme si les militants insoumis sont blanc comme neige. A Dijon deux en garde à vue pour dégradations.
BALAYER devant votre porte. Arroseur arrosé

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 11/09/2025 à 18:28

Comme disent les gauchistes: On ne critique pas une décision de justice. Cheh

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 11/09/2025 à 18:23

La violence (tout court) reste impunie.. sauf dans de rares cas.
Une société malade se demande qui agresse qui pour savoir comment punir, plus ou moins. Circonstances aggravantes, ou atténuantes.. a caractère ceci, ou cela.
En fait coups et blessures, c'est coups et blessures. Et ça devrait être le même tarif dans tous les cas.

Signaler Répondre
avatar
orgentil le 11/09/2025 à 18:12

Ah ah ah ! Quelle objectivité !

Signaler Répondre
avatar
Louis Le Franc le 11/09/2025 à 17:49

l ED la plaie de la république....Jean Moulin meurt une nouvelle fois à chaque acte de ces fachistes

Signaler Répondre
avatar
johnny le 11/09/2025 à 17:41

Suis ni pour l'un ni pour l'autre mais stage de citoyenneté première fois j'entends ça et franchement curieux savoir de quoi y parle mdr

Signaler Répondre
avatar
misère intellectuelle le 11/09/2025 à 17:41
Ex Précisions a écrit le 11/09/2025 à 16h50

Et bé oui ils les ont provoqué avec des tracs les diffamant, ils se sont défendu, what else...
C'est bien lfi çà, toujours à chercher la m... et à chouiner derrière quand ça leur retombe dessus.

et diarrhée verbale...les nazillons de LM sont ridicules

Signaler Répondre
avatar
misère intellectuelle le 11/09/2025 à 17:40
Chris696869 a écrit le 11/09/2025 à 16h11

Dès qu'il s'agit de violences antisémites, LFI applaudit et protège les auteurs de ces actes.

Comme quoi chez LFI, il y a vraiment les bonnes et les mauvaises victimes...

fake news et diarrhée verbale

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 11/09/2025 à 17:36

J'ai souvenir d'un article, ici, où des personnes de droite ou d'extrême droite distribuaient des tracts, place Carnot, je crois. Des personnes d'extrême gauche les avaient agressés, comme ici. Les gauchos ont la mémoire courte, critiquent quand ça leur arrive à eux mais se taisent quand c'est l'inverse.
D'ailleurs, ils tiennent à leur racaille, puisqu'après les manifs d'hier 5 députés de gauche sont allés visiter les cellules de garde à vue pour voir si elle était bien traitée. Vive la France, enfin pas celle-là.

Signaler Répondre
avatar
Flo48 le 11/09/2025 à 17:35

Toutes les agressions sont impunies en France.Quand on voit toutes les agressions perpétrées par les étrangers sous OQTf,soutenus par la gauche,personne ne s'en offusque!

Signaler Répondre
avatar
Amen le 11/09/2025 à 17:25

Ses noms et prénoms suffisent à comprendre sa haine de l'extrême droite !

Signaler Répondre
avatar
Calahaine le 11/09/2025 à 17:18

Bravo le titre islamogauchiste LM on se lâche!! Les néonazi sont bien de gauche, c'est acté 🤮

Signaler Répondre
avatar
Kiss Kiss le 11/09/2025 à 17:07
Tatin a écrit le 11/09/2025 à 17h05

La violence Fasciste n'existe pas à droite, elle est à gauche avec les néo chemises brunes alias : LFI !!!

Bien vrai !

Signaler Répondre
avatar
bob le 11/09/2025 à 17:07

Heureux de voir LFI réclamer une justice plus sévère !!!

Signaler Répondre
avatar
Échec et mat le 11/09/2025 à 17:07

Peine un peu sévère tout de même, le stage aurait suffit

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 11/09/2025 à 17:05

La violence Fasciste n'existe pas à droite, elle est à gauche avec les néo chemises brunes alias : LFI !!!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 11/09/2025 à 16:50

Et bé oui ils les ont provoqué avec des tracs les diffamant, ils se sont défendu, what else...
C'est bien lfi çà, toujours à chercher la m... et à chouiner derrière quand ça leur retombe dessus.

Signaler Répondre
avatar
ferdi69 le 11/09/2025 à 16:43
duvent a écrit le 11/09/2025 à 16h36

On a vu hier tout les cinglés de LFI avec leur drapeau palestinien qui ont tout saccagés
Alors taisez vous!

bien fait pour la gueule du LFI!!

Signaler Répondre
avatar
duvent le 11/09/2025 à 16:36

On a vu hier tout les cinglés de LFI avec leur drapeau palestinien qui ont tout saccagés
Alors taisez vous!

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 11/09/2025 à 16:28

Il ne distribuera plus de tracts celui la. Pas de fachos LFI dans nos rues.

Signaler Répondre
avatar
Globule Rouge le 11/09/2025 à 16:25

Anaïs Belouassa-Cherifi on l'a pas trop entendu sur les agressions antisémites et autres attaques au couteau à Lyon bien plus graves, étonnant.....

Signaler Répondre
avatar
phil 60 le 11/09/2025 à 16:23

elle dit quoi pour les violences envers la police de la part manifestants LFI pendant les manifestations d hier

Signaler Répondre
avatar
Simple le 11/09/2025 à 16:14

Comme quoi, même LFI trouve que la justice est laxiste.

Signaler Répondre
avatar
Chris696869 le 11/09/2025 à 16:11

Dès qu'il s'agit de violences antisémites, LFI applaudit et protège les auteurs de ces actes.

Comme quoi chez LFI, il y a vraiment les bonnes et les mauvaises victimes...

Signaler Répondre
avatar
Watt le 11/09/2025 à 16:10

Elle est où quand des victimes d'agressions au couteau voient leurs agresseurs prendre du sursis ?

Signaler Répondre
avatar
BataclaN le 11/09/2025 à 16:08

"A la sortie du métro Vieux-Lyon, ils distribuaient des tracts pour réclamer la fermeture des locaux des Remparts" faut être kamikaze , un peu comme tracter contre l'islamisme fasciste métro Guille ...

Signaler Répondre

