Prison avec sursis pour avoir participé à l'agression de militants LFI à Lyon : "La violence fasciste reste impunie"

A la sortie du métro Vieux-Lyon, ils distribuaient des tracts pour réclamer la fermeture des locaux des Remparts, depuis dissous, lorsqu'ils avaient été violemment attaqués.
La semaine dernière, l'un des auteurs des faits a été jugé et condamné à Lyon. Ce jeune homme originaire de Feyzin n'avait pas été le plus violent de sa bande, se contentant de participer à la bousculade tandis que ses camarades s'acharnaient. L'un des insoumis avait été violemment frappé au visage (voir photo) et avait obtenu 7 jours d'ITT.
Seul membre du groupe jugé, le Feyzinois a écopé de 4 mois de prison avec sursis. Il devra également suivre un stage de citoyenneté.
Une peine qui a ulcéré la députée LFI de Lyon Anaïs Belouassa-Cherifi. Les faits s'étant déroulés sur sa circonscription, la probable candidate aux élections municipales 2026 a déclaré que "la violence fasciste reste impunie" à Lyon.
Sur les réseaux sociaux, elle critique "une justice qui minimise l’extrême droite" et qui "envoie un signal de tolérance aux fascistes". Ce qui constituerait une "double peine" pour les victimes insoumises, à savoir "subir la violence puis lutter contre l’impunité".
À Lyon, des militants LFI frappés en plein tractage par l’extrême droite en 2022.— Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) September 11, 2025
Arcade ouverte, dents cassées, fracture du plancher orbital pour Clément, 18 ans, militant insoumis.
➡️ 4 mois de sursis et un stage pour l’agresseur. La violence fasciste reste impunie. pic.twitter.com/Wx7IqiE9H1
Comme Émile Zola doit être bien triste où il est !Signaler Répondre
Détruire du mobilier et casser des gueules ça a vraiment une différence pine d’huîtreSignaler Répondre
Comme si les militants insoumis sont blanc comme neige. A Dijon deux en garde à vue pour dégradations.Signaler Répondre
BALAYER devant votre porte. Arroseur arrosé
Comme disent les gauchistes: On ne critique pas une décision de justice. ChehSignaler Répondre
La violence (tout court) reste impunie.. sauf dans de rares cas.Signaler Répondre
Une société malade se demande qui agresse qui pour savoir comment punir, plus ou moins. Circonstances aggravantes, ou atténuantes.. a caractère ceci, ou cela.
En fait coups et blessures, c'est coups et blessures. Et ça devrait être le même tarif dans tous les cas.
Ah ah ah ! Quelle objectivité !Signaler Répondre
l ED la plaie de la république....Jean Moulin meurt une nouvelle fois à chaque acte de ces fachistesSignaler Répondre
Suis ni pour l'un ni pour l'autre mais stage de citoyenneté première fois j'entends ça et franchement curieux savoir de quoi y parle mdrSignaler Répondre
et diarrhée verbale...les nazillons de LM sont ridiculesSignaler Répondre
fake news et diarrhée verbaleSignaler Répondre
J'ai souvenir d'un article, ici, où des personnes de droite ou d'extrême droite distribuaient des tracts, place Carnot, je crois. Des personnes d'extrême gauche les avaient agressés, comme ici. Les gauchos ont la mémoire courte, critiquent quand ça leur arrive à eux mais se taisent quand c'est l'inverse.Signaler Répondre
D'ailleurs, ils tiennent à leur racaille, puisqu'après les manifs d'hier 5 députés de gauche sont allés visiter les cellules de garde à vue pour voir si elle était bien traitée. Vive la France, enfin pas celle-là.
Toutes les agressions sont impunies en France.Quand on voit toutes les agressions perpétrées par les étrangers sous OQTf,soutenus par la gauche,personne ne s'en offusque!Signaler Répondre
Ses noms et prénoms suffisent à comprendre sa haine de l'extrême droite !Signaler Répondre
Bravo le titre islamogauchiste LM on se lâche!! Les néonazi sont bien de gauche, c'est acté 🤮Signaler Répondre
Bien vrai !Signaler Répondre
Heureux de voir LFI réclamer une justice plus sévère !!!Signaler Répondre
Peine un peu sévère tout de même, le stage aurait suffitSignaler Répondre
La violence Fasciste n'existe pas à droite, elle est à gauche avec les néo chemises brunes alias : LFI !!!Signaler Répondre
Et bé oui ils les ont provoqué avec des tracs les diffamant, ils se sont défendu, what else...Signaler Répondre
C'est bien lfi çà, toujours à chercher la m... et à chouiner derrière quand ça leur retombe dessus.
bien fait pour la gueule du LFI!!Signaler Répondre
On a vu hier tout les cinglés de LFI avec leur drapeau palestinien qui ont tout saccagésSignaler Répondre
Alors taisez vous!
Il ne distribuera plus de tracts celui la. Pas de fachos LFI dans nos rues.Signaler Répondre
Anaïs Belouassa-Cherifi on l'a pas trop entendu sur les agressions antisémites et autres attaques au couteau à Lyon bien plus graves, étonnant.....Signaler Répondre
elle dit quoi pour les violences envers la police de la part manifestants LFI pendant les manifestations d hierSignaler Répondre
Comme quoi, même LFI trouve que la justice est laxiste.Signaler Répondre
Dès qu'il s'agit de violences antisémites, LFI applaudit et protège les auteurs de ces actes.Signaler Répondre
Comme quoi chez LFI, il y a vraiment les bonnes et les mauvaises victimes...
Elle est où quand des victimes d'agressions au couteau voient leurs agresseurs prendre du sursis ?Signaler Répondre
"A la sortie du métro Vieux-Lyon, ils distribuaient des tracts pour réclamer la fermeture des locaux des Remparts" faut être kamikaze , un peu comme tracter contre l'islamisme fasciste métro Guille ...Signaler Répondre