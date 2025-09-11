Prison avec sursis pour avoir participé à l'agression de militants LFI à Lyon : "La violence fasciste reste impunie"

A la sortie du métro Vieux-Lyon, ils distribuaient des tracts pour réclamer la fermeture des locaux des Remparts, depuis dissous, lorsqu'ils avaient été violemment attaqués.

La semaine dernière, l'un des auteurs des faits a été jugé et condamné à Lyon. Ce jeune homme originaire de Feyzin n'avait pas été le plus violent de sa bande, se contentant de participer à la bousculade tandis que ses camarades s'acharnaient. L'un des insoumis avait été violemment frappé au visage (voir photo) et avait obtenu 7 jours d'ITT.

Seul membre du groupe jugé, le Feyzinois a écopé de 4 mois de prison avec sursis. Il devra également suivre un stage de citoyenneté.

Une peine qui a ulcéré la députée LFI de Lyon Anaïs Belouassa-Cherifi. Les faits s'étant déroulés sur sa circonscription, la probable candidate aux élections municipales 2026 a déclaré que "la violence fasciste reste impunie" à Lyon.

Sur les réseaux sociaux, elle critique "une justice qui minimise l’extrême droite" et qui "envoie un signal de tolérance aux fascistes". Ce qui constituerait une "double peine" pour les victimes insoumises, à savoir "subir la violence puis lutter contre l’impunité".