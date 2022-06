La France Insoumise, pas un "parti de gouvernement" ? Gabriel Amard s’en prend à Emmanuel Macron

Car Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Eric Zemmour se sont attelés, avec plus ou moins de réussite, à faire disparaître leur étiquette "extrême" pour se revendiquer, pour le premier, de la "vraie gauche" et pour les suivants, de la "vraie droite".

Une position partiellement adoptée par les observateurs et certains médias, mais qu’Emmanuel Macron tente de combattre après la bataille.

Dans une déclaration à l’AFP ce samedi, le chef de l’Etat estime que la France Insoumise et le Rassemblement national "ne s’inscrivent pas comme des partis de gouvernement". Et de préciser qu’il ne "(confond) pas les extrêmes", manière de les renvoyer à leur précédent statut sur l’échiquier politique français. A ses yeux, les alliés possibles à l’Assemblée nationale, "ce sera des communistes aux LR".

Une sortie qui n’a évidemment pas plu au sein du clan Mélenchon. Son gendre, le député de Villeurbanne Gabriel Amard, a répliqué sur Twitter. "Assez de caricatures. La France Insoumise réunit des gens qui aspirent à gouverner la France. Gouverner c’est servir l’intérêt général et non les intérêts particuliers. L’inverse de ce que vous faites Emmanuel Macron. Au vu de la situation vous devriez arrêter de nous donner des leçons", attaque le parlementaire de la 6e circonscription du Rhône.