David Kimelfeld : "Ce qui me frappe, c'est l'immobilisme, l'entre-soi et le manque de proximité des Verts"

Deux ans. Voilà deux ans que les écologistes ont remporté les élections municipales de Lyon et le scrutin métropolitain. David Kimelfeld, ancien président de la Métropole, aujourd'hui dans l'opposition, n'est évidemment pas fan de ses successeurs : "Ce qui me frappe, c'est l'immobilisme, l'entre-soi et le manque de proximité. Il ne se passe pas grand chose, on végétalise par petites touches, on fait des pistes cyclables. Aucun projet structurant. (...) On ne voit pas ce qu'ils veulent faire à 5 ou 10 ans".

David Kimelfeld regrette aussi leur absence de "présence sur le terrain, parce qu'ils se confronteraient à la réalité et la contestation. Si on veut être sûr de ses projets, il ne faut surtout pas discuter avec ses opposants..."

"La grande révolution n'a pas eu lieu, il y a une mise sous cloche de la Métropole et de la Ville", poursuit-il.

L'ancien maire du 4e arrondissement entend préparer la suite : "Il faudra travailler en septembre à un projet qui rassemble le plus largement possible pour continuer la transition écologique avec un supplément d'âme avec une attention plus forte au social, à l'emploi".

David Kimelfeld, qui avait appelé à voter Emmanuel Macron à la présidentielle, est aussi revenu sur la situation politique tendue : "La bonne nouvelle, c'est peut-être le régime parlementaire qu'on connait dans beaucoup de pays européens. La bouteille à moitié pleine, c'est corriger une certaine forme de verticalité du Président de la République qui a été beaucoup critiqué là-dessus et mettre devant leurs responsabilités les groupes parlementaires, obligés de trouver des consensus".

00:00 Situation politique de la France

01:46 Rassemblement national

02:24 Bilan des écologistes

04:44 Soutien à travers les élections ?

06:19 Opposition

07:31 Gérard Collomb

08:04 Travailler avec la droite ?

08:39 RLPI

09:20 Aménagement rive droite du Rhône

10:59 SPLM

12:40 Préparer 2026 ?