Lyon et sa Métropole comme modèles de l'Union européenne pour un vaste plan de développement du vélo

Lyon accueille depuis mardi et jusqu’à ce jeudi les Connecting Europe Days visant à faciliter les connexions entre les différents réseaux de transports européens. A cette occasion, Karima Delli, la présidente de la Commission européenne des Transports et du Tourisme, a annoncé une grande nouveauté pour l’organisme : un investissement dans les vélos.

D’après l’eurodéputée, "le vélo n’est plus simplement un loisir mais un moyen de transport à part entière." C’est pourquoi la Commission européenne souhaite investir sur ce moyen de transport propre avec un budget de plusieurs milliards d’euros. Le budget est à ajuster en fonction du type de financement. Un certain nombre de villes européennes dont Lyon recevront cet investissement.

Pour lancer ce projet, la Commission des Transports et du Tourisme ouvre une consultation dès ce jeudi pour que la Commission européenne crée une feuille de route cet été. Si tout se déroule comme prévu, un débat est prévu en septembre ou en octobre prochains au Parlement européen afin de lancer une politique continentale sur les vélos dès le mois de janvier suivant.

Produire du made in Europe et valoriser le tourisme local

Ce "plan vélo" est caractérisé par une importante stratégie européenne visant à développer une filière de vélos made in Europe. L’objectif est de "relocaliser la production en Europe tout en créant près d’un million d’emplois verts", précise Karima Delli. "Je serai radicale là-dessus en bousculant l’Etat français et [dans le cas de Lyon] la Région Auvergne-Rhône-Alpes", assène l’écologiste.

A l’échelle locale, la Ville de Lyon, candidate pour devenir une capitale européenne du vélo, est attachée à créer un "système vélo", confie Grégory Doucet, le maire de Lyon, présent aux Connecting Europe Days. Celui-ci comprend de nombreux acteurs et vise à décarboner la voiture et le système de logistique urbaine.

A noter que Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon, a annoncé mercredi matin l’ouverture ce jeudi d’un site d’assemblage de 8 000m² à Villeurbanne-La Soie. D’après le président de Sytral Mobilités, "l’intervention de l’Union européenne est la bienvenue car elle permet d’aller plus vite et plus loin sur les questions des transports, de l’emploi et de l’indépendance."

Hormis ces enjeux, miser sur les vélos est également un "levier pour le tourisme local en réconciliant les territoires", poursuit la députée européenne. Une voie lyonnaise a d’ailleurs été créée permettant de se déplacer dans la ville à vélo.

