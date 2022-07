Basket : l'ASVEL annonce le retour d'Amine Noua à Villeurbanne

Amine Noua fait un come-back inattendu à Villeurbanne, deux ans après avoir quitté la ville pour Andorre puis pour Strasbourg. L'ailier fort âgé de 25 ans va retrouver le parquet de l'ASVEL, son club formateur, dès la saison prochaine, a annoncé la direction dans un communiqué ce jeudi. Une nouvelle qui devrait faire plaisir aux supporters qui ont pu célébrer avec lui trois victoires en première division.

"Amine revient au club avec énormément d’ambitions et d’envie. Chaque année, il enrichit son expérience et progresse dans son jeu. Il sera un atout majeur de notre effectif, avec un vrai rôle de leader. C’est avec bonheur que nous le voyons revenir dans son club de coeur", se réjouit le président Tony Parker.

"C’est un grand bonheur de revenir à la maison ! Je remercie Tony et Gaëtan (Muller) de me donner à nouveau l’occasion de briller avec le club de mon coeur. J’ai hâte de retrouver l’Astroballe, nos supporters, l’EuroLeague… Et de gagner encore des titres avec LDLC ASVEL", assure Amine Noua.