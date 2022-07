GL events remporte l’exploitation de six sites à Orléans

Suite à un appel d’offres approuvé par le conseil métropolitain orléanais, GL events a remporté ce mardi l’exploitation de six sites évènementiels de la ville pour une durée de neuf ans.

Le groupe deviendra le premier gestionnaire du CO’met composé d’un Parc des expositions de 15 800 m², d’un Palais des congrès d’une capacité d’accueil de 1 000 personnes ainsi que d’une Grande Salle événementielle pouvant recevoir 10 000 visiteurs.

Mais ce n’est pas tout, GL events sera également délégataire du Zénith de 6 900 places, de l’aire évènementielle Chapit’O de 37 000 m² et, enfin, du centre de conférences avec une capacité d’accueil de 500 personnes.

Dès le 1er janvier prochain, la filiale du groupe dédiée à l’exploitation de ces six sites aura en charge "l’accueil, l’organisation d’évènements sportifs, économiques et culturels ainsi que le développement d’une nouvelle offre de salons et d’évènements", précise GL events dans un communiqué.

Par ailleurs, le groupe évènementiel sera en partenariat sur la gestion de la Grande Salle évènementielle et le Zénith avec Oak View Groupe (OVG), leader dans le développement, le conseil et la gestion d’équipements sportifs et de spectacle. OVG accompagnera GL events sur "la commercialisation, la recherche de partenariats, la conclusion de naming rights ainsi que la relation avec le Orléans Loiret Basket", poursuit le groupe.

GL events prévoit un chiffre d’affaires d’environ 9 millions d’euros par an avec un investissement de 150 millions d’euros porté en totalité par la Métropole d’Orléans.