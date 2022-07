La Région Auvergne-Rhône-Alpes investit 150 000 euros pour les classes de neige

Dans le cadre du Plan Montagne 2, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a voté une enveloppe de 148 339 euros afin de soutenir le départ en classe de neige des enfants auvergnats et rhônalpins. Ce sont en tout 172 classes qui sont concernées, c’est-à-dire 3 708 élèves qui vont en bénéficier.

C’est à cause de la diminution croissante du nombre de départs en classe de neige que la Région s’est mobilisée pour faciliter l’apprentissage du ski et la découverte de la montagne.

Concrètement, la Région prend en charge tous les frais de transports liés au séjour dans la limite d’une enveloppe maximale de 3 000 euros par classe. Cela permet d’alléger les contraintes financières qui représentent l’organisation d’une classe de neige pour les communes et les enseignants.

"Ce dispositif constitue l’un des axes prioritaires du second Plan Montagne déployé par la Région, aux côtés de la sécurisation de l’enneigement, de l’aide aux petites stations et de la diversification de l’offre touristique en été comme en hiver", explique le communiqué d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Présenté en septembre 2021 par Laurent Wauquiez et Gilles Chabert, conseiller spécial en charge de la montagne, ce plan répond à une ambition : faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la première montagne durable d’Europe. Pour y parvenir, 100 millions d’euros seront investis dans les massifs.