Gérald Darmanin vs. Grégory Doucet : Alexandre Vincendet remet une pièce dans la machine à l’Assemblée nationale

Alors, quoi de moins surprenant que de voir Alexandre Vincendet rejoindre Gérald Darmanin dans son entreprise de sape du travail du maire de Lyon ?

Ce mardi après-midi, lors de la séance des questions au gouvernement, le député LR du Rhône a accusé Grégory Doucet de fermer les yeux sur l’insécurité de sa ville. Et de rappeler notamment le récent lynchage de trois policiers par la foule à la Guillotière.

"De tels faits, monsieur le ministre, sont intolérables sur le territoire de la République. (…) L’effort et l’engagement de nos forces de l’ordre ne peuvent porter leurs fruits que si elles sont soutenues par les autorités locales. C’est ce que je fais d’ailleurs en tant que maire de Rillieux-la-Pape et les résultats sont parmi les meilleurs de la Métropole de Lyon. Néanmoins, de nombreux Lyonnais sont aujourd’hui otages de l’idéologie du maire et de l’exécutif métropolitain en matière de sécurité", indiquait Alexandre Vincendet.

Celui qui est encore pour quelques semaines maire de Rillieux-la-Pape, en attendant que les recours contre son élection soient étudiés par la justice, s’est dit "plus que surpris que le maire de Lyon, par idéologie, n’ait pas daigné vous accueillir dans sa propre ville. Face à ce manque de volonté d’assurer à chaque Lyonnais un cadre de vie sain et sécurisé, que comptez-vous faire pour éradiquer les violences urbaines à Lyon ? Et où en sont vos relations avec le maire de Lyon sur ces questions ?"

Gérald Darmanin a donc de nouveau pris la parole sur le sujet, cette fois à l’Assemblée nationale. Il a évoqué la "délinquance endémique dans ce quartier" de la Guillotière et rappelé que "la promesse des 100 policiers supplémentaires par an sera tenue".

"J’ai constaté, malheureusement, l’absence de monsieur le maire de Lyon. Je lui ai proposé un autre rendez-vous, ce qui permettra sans doute de discuter avec les riverains et les commerçants. Je les ai longuement reçus et ils se plaignaient de ne pas être reçus par la mairie. J’imagine que cette difficulté sera résolue au mois de septembre prochain", poursuivait le ministre de l’Intérieur, optimiste, jusqu’à ne plus l’être puisqu’il concluait : "J’ai bien peur que l’idéologie, c’est ce qui empêche parfois les gens de réfléchir par eux-mêmes".

Pour rappel, Gérald Darmanin reviendra à Lyon le 5 septembre. Grégory Doucet acceptera-t-il cette fois de le rencontrer ?

.@AlexVincendet évoque Lyon, "la 3ème ville la plus dangereuse de France derrière Paris et Marseille", suite aux évènements survenus à La Guillotière. >> "Que comptez-vous faire pour éradiquer les violences urbaines et où en sont vos relations avec le maire de Lyon ?". #QAG pic.twitter.com/LBlFXA0X6o — LCP (@LCP) August 2, 2022