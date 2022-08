Sécheresse dans le Rhône : le préfet prend de nouvelles mesures face à la gravité de la situation

A l’instar de nombreux départements, aucune amélioration n’est envisageable à court terme pour Lyon et sa région.

Le préfet du Rhône a décidé de prendre un nouvel arrêté qui entre en vigueur ce mercredi. Car "l’impact sur les cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement est exceptionnellement préoccupant" et l’on observe une "baisse continue des débits des cours d’eau" selon ses services.

Les mesures pour préserver l’eau sont ainsi renforcées et concernent davantage de territoires dans le Rhône. Auparavant, l’axe Saône était principalement concerné. Aujourd’hui, la quasi intégralité du département passe en "crise", le plus haut seuil de gravité. Seul le sud (Givors/Grigny) et le Sud-Est (Saint-Symphorien-d’Ozon/Genas) sont encore en situation d’alerte renforcée. Une carte interactive est disponible en ligne pour s'assurer de ce que vous pouvez faire ou non.

Pour tous les particuliers, collectivités et entreprises de la zone "crise", il est interdit de :

- effectuer des prélèvements dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement

- arroser des potagers domestiques en journée, de 9h à 20h

- remplir et remettre à niveau des piscines privées, quelle que soit l’origine de l’eau

- arroser des espaces verts publics ou privés

- arroser les espaces sportifs publics ou privés, naturels ou artificiels

- laver des véhicules chez soi ou en station de lavage

- laver des voiries, façades et toitures

- faire fonctionner des fontaines et Brumisateurs à circuit ouvert

Les usages économiques (agriculture, industrie) sont limités mais restent pour la plupart possibles, à l’exception des usages très consommateurs d’eau comme l’aspersion.

Des agents de l’Office français de la biodiversité sont déployés sur le territoire pour faire de la pédagogie, mais aussi sanctionner les infractions d’une contravention de 5e classe jusqu’à 1500 euros pour un particulier et 7500 euros pour une personne morale.