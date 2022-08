Anthony Jeanbourquin, nouveau Délégué général du MEDEF Lyon-Rhône

Le Medef Lyon-Rhône a récemment annoncé qu'Anthony Jeanbourquin deviendrait son nouveau Délégué général à compter du 5 septembre.

A 53 ans, il a à son actif plus de 20 ans de directions réussies dans les milieux économiques et patronaux notamment au sein de l'entreprise familiale spécialisée dans les études et l'ingénierie de la construction. Il fut aussi le premier directeur de la Technopole TEMIS de Besançon mais aussi Délégué général du MEDEF territorial du Doubs et de la région Franche-Comté de 2009 à 2014.

Il fut ensuite Directeur général de la CCI du Doubs. "Pendant la crise du Covid-19, avec l'appui de la Préfecture du Doubs, grâce à sa fine connaissance du monde institutionnel, il a fédéré l'ensemble du monde économique et des EPCI pour faciliter le quotidien des chefs d'entreprises dans cette période. Pour cela, après avoir piloté un élan de solidarité des entreprises à destination du milieu médical (dons de matériels de protection), il a initié puis mis en oeuvre un guichet unique opérationnel, en mettant l'humain au coeur du dispositif", commente le Medef Lyon-Rhône.

Lorsqu'il aura rejoint son nouveau poste lyonnais, Anthony Jeanbourquin devra "poursuivre le développement de l’attractivité économique du territoire, réaffirmer le rôle de l’entreprise comme moteur du progrès social et environnemental et embarquer la jeunesse dans l’aventure et les valeurs de l’entreprise".