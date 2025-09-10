Economie

Le MEDEF Lyon-Rhône organise une nouvelle édition de "La rencontre des entrepreneurs : ça match !" à La Sucrière

Le MEDEF Lyon-Rhône revient en septembre.

Le mardi 16 septembre prochain, La Sucrière sera l’antre de la nouvelle édition de "La rencontre des entrepreneurs : ça match !". Cet évènement économique, organisé par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Lyon-Rhône, a pour objectif de réunir plus de 2000 dirigeants et plus de 50 partenaires en une seule journée.

L’intelligence artificielle comme fil rouge

Le thème principal de cette édition s’articule autour de l’intelligence artificielle (IA). Et plus particulièrement, de la place de l’humain et de l’entreprise dans la transformation des modèles économiques et sociaux.

"2025 marque l’entrée dans une nouvelle ère, où les mutations économiques, technologiques et sociétales redéfinissent nos repères. Comment les entreprises doivent-elles s’adapter ? Face aux transformations accélérées, elles ne sont plus de simples acteurs économiques : elles deviennent des leviers d’action pour structurer la société, créer du sens et offrir des solutions concrètes aux déséquilibres du monde", peut-on lire dans le communiqué lançant la nouvelle édition du MEDEF Lyon-Rhône.

La journée, qui sera ouverte par le président du MEDEF Lyon-Rhône Gilles Courteix à 9h, sera découpée en plusieurs moments clés, avec la présence de plusieurs personnalités du monde économique, comme Christophe Catoir, président Adecco Monde, ou encore Karine Jacquemart, directrice générale de l’association Foodwatch France.

La jeunesse sera également au cœur du sujet. Plus de 600 jeunes pourront rencontrer les dirigeants dans le but d’échanger sur les perspectives professionnelles. Les inscriptions sont déjà ouvertes.

3 commentaires
fc le 10/09/2025 à 19:02
Ex Précisions a écrit le 10/09/2025 à 18h12

Pour le medef tout va vient depuis 2017 ils ont de plus en plus d'aides et d'abattements fiscaux depuis 2017.
En plus ils continuent à percevoir des aides covid...
Ça ne les empêche pas de chouiner constamment vu qu'ils n'ont aucune déontologie et qu'ils n'en ont rien à faire de leur pays, c'est le pognon avant tout.

C'est lassant, vos interventions systématiques sur tous les sujets, même et surtout sur ceux que vous ne maîtrisez pas :
pas d'arguments, pas de sources, que des banalités, des opinions mal étayées, ou des a priori qui datent, sans intérêt.
Simplement le plaisir misérable de parler pour ne rien dire, et surtout d'être le premier à poster.

Ex Précisions le 10/09/2025 à 18:44
et ben a écrit le 10/09/2025 à 18h33

créez votre boite et faites vous patron , vous pourrez faire partie des chouineurs grassement arrosés d'après vos dires ; et merci de nous tenir au courant de l'évolution de votre projet ; cela peut intéresser du monde

Trop tard pour moi, il faut laisser les jeunes et les fils à papa le faire.

et ben le 10/09/2025 à 18:33
Ex Précisions a écrit le 10/09/2025 à 18h12

Pour le medef tout va vient depuis 2017 ils ont de plus en plus d'aides et d'abattements fiscaux depuis 2017.
En plus ils continuent à percevoir des aides covid...
Ça ne les empêche pas de chouiner constamment vu qu'ils n'ont aucune déontologie et qu'ils n'en ont rien à faire de leur pays, c'est le pognon avant tout.

créez votre boite et faites vous patron , vous pourrez faire partie des chouineurs grassement arrosés d'après vos dires ; et merci de nous tenir au courant de l'évolution de votre projet ; cela peut intéresser du monde

Ex Précisions le 10/09/2025 à 18:12

Pour le medef tout va vient depuis 2017 ils ont de plus en plus d'aides et d'abattements fiscaux depuis 2017.
En plus ils continuent à percevoir des aides covid...
Ça ne les empêche pas de chouiner constamment vu qu'ils n'ont aucune déontologie et qu'ils n'en ont rien à faire de leur pays, c'est le pognon avant tout.

Pénibilité le 10/09/2025 à 16:16

MEDEF qui refuse toujours de reconnaître la pénibilité au travail?

