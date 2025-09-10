Le MEDEF Lyon-Rhône organise une nouvelle édition de "La rencontre des entrepreneurs : ça match !" à La Sucrière

Le mardi 16 septembre prochain, La Sucrière sera l’antre de la nouvelle édition de "La rencontre des entrepreneurs : ça match !". Cet évènement économique, organisé par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Lyon-Rhône, a pour objectif de réunir plus de 2000 dirigeants et plus de 50 partenaires en une seule journée.

L’intelligence artificielle comme fil rouge

Le thème principal de cette édition s’articule autour de l’intelligence artificielle (IA). Et plus particulièrement, de la place de l’humain et de l’entreprise dans la transformation des modèles économiques et sociaux.

"2025 marque l’entrée dans une nouvelle ère, où les mutations économiques, technologiques et sociétales redéfinissent nos repères. Comment les entreprises doivent-elles s’adapter ? Face aux transformations accélérées, elles ne sont plus de simples acteurs économiques : elles deviennent des leviers d’action pour structurer la société, créer du sens et offrir des solutions concrètes aux déséquilibres du monde", peut-on lire dans le communiqué lançant la nouvelle édition du MEDEF Lyon-Rhône.

La journée, qui sera ouverte par le président du MEDEF Lyon-Rhône Gilles Courteix à 9h, sera découpée en plusieurs moments clés, avec la présence de plusieurs personnalités du monde économique, comme Christophe Catoir, président Adecco Monde, ou encore Karine Jacquemart, directrice générale de l’association Foodwatch France.

La jeunesse sera également au cœur du sujet. Plus de 600 jeunes pourront rencontrer les dirigeants dans le but d’échanger sur les perspectives professionnelles. Les inscriptions sont déjà ouvertes.