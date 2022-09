Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (10 et 11 septembre)

Le Marché du Street Art !

Rendez-vous à La Commune dans le 7e arrondissement où le Marché du Street Art s’installe samedi et dimanche. Graffeurs, illustrateurs, peintres, tatoueurs ou encore photographes seront au rendez-vous avec également au programme des ateliers pour les enfants. Entrée gratuite. Toutes les informations ici



Le Salon Regain Art Lyon !

Coup d’envoi ce samedi de l’évènement. Le Salon Regain Art se tiendra jusqu’au 25 septembre au Palais de Bondy dans le 5e arrondissement de Lyon. Ce sont 65 artistes (peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes) qui invitent le public à une exposition artistique avec plus de 250 œuvres à découvrir au cœur du Vieux Lyon. Toutes les informations sur le salon sont à retrouver ici



Journée Portes Ouvertes à Climb Up Confluence !

Avis aux fans d’escalade ! Climb Up Confluence invite les Lyonnais à une journée d’escalade ouverte à tous dans le cadre d’une journée portes-ouvertes. L’intégralité de la salle avec son espace bloc, voie et fun climbing seront accessibles gratuitement. Au programme également : des initiations gratuites avec des moniteurs. Les détails sont à retrouver ici



La suite des Forums des associations !

C’est une tradition à chaque rentrée. Se poser la question de savoir quoi faire dans les prochains mois. Du sport ? De la musique ? Bénévole dans une association ? Vous trouverez peut-être la réponse à l’occasion des Forums des associations qui se déroulent dans chaque arrondissement.

Ce samedi 10 septembre :

- 2e arrondissement : de 14h à 18h - Place Antonin Poncet

- 3e arrondissement : de 10h à 17h - Place Guichard

- 6e arrondissement : de 10h à 15h - Place Maréchal Lyautey

- 9e arrondissement : de 10h à 17h - Centre sportif Jean Zay

Ce dimanche 11 septembre :

- 8e arrondissement : de 10h à 17h - Place Ambroise Courtois

Le programme complet est à retrouver ici



Les Tupiniers du Vieux Lyon !

Le quartier Saint-Jean dans le Vieux Lyon accueille la 37e édition du marché des Tupiniers avec la présence de plus de 120 potiers viendront présenter leurs dernières créations. Le marché se déroule de 9h à 19h sans interruption sur la place Saint-Jean, la place Edouard Commette et l’avenue Adolphe Max. Toutes les informations ici



Vide dressing Les Filles de Lyon au Grand Hôtel Dieu !

C’est jour de grand vide dressing de rentrée ce samedi. Direction la Cour du Midi du Grand Hôtel Dieu pour le vide dressing de l’agence Les Filles de Lyon. A découvrir : de la seconde main et des créateurs. A chiner : des centaines de pépites. Entrée libre et gratuite de 10h à 18h. Plus d’informations ici