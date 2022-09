Laurent Wauquiez, un bon président de la République ? Oui pour seulement 17% des Français

Pour Laurent Wauquiez, c'est une vraie bonne nouvelle. Car si le scrutin avait lieu ce dimanche, il est probable que le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes récolte un petit score, du même acabit que celui de sa consoeur Valérie Pécresse.

En effet, Kantar réalise un sondage national pour Mag2Lyon qui pose plusieurs questions aux Français concernant Laurent Wauquiez.

A la question de savoir s'il ferait "un bon président de la République", seulement 17% des sondés ont répondu "oui" (14% "plutôt oui" et 3% "oui tout à fait").

La part de réponses la plus importante (31%) évoque un profond rejet de sa candidature : "non pas du tout".

Au total, le pourcentage d'opinions négatives atteint les 59%, tandis que 24% des Français ne se prononcent pas.

En retrait des médias nationaux, Laurent Wauquiez est quelque peu illisible pour le reste du pays. Quand Kantar demande aux sondés quels traits d'image ils retiennent de l'élu Les Républicains, beaucoup versent dans le "sans opinion".

La seule qualité qui récolte davantage d'opinions favorables que négatives, c'est sa détermination (39% contre 23%). Près d'un Français sur deux ne le croit pas capable de rassembler les électeurs ou de trouver de nouvelles idées pour réformer la France.

Cinq ans, c'est ce qu'il reste à Laurent Wauquiez pour convaincre davantage, et au-delà des frontières d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Le sondage Kantar a été réalisé auprès d'un échantillon national de 1000 personnes représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus interrogées en ligne les 28 et 29 août.