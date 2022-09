Lyon : le métro B victime d'une nouvelle panne, le trafic reprend partiellement

Mise à jour 18h15 : La circulation du métro B a repris mais les stations de Gare d'Oullins à Place Jean Jaurès ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation jusqu'à 19h30.

Selon les TCL, un incident technique empêche le métro B de circuler.

Des bus relais ont été mis en place et desservent les stations entre la Gare d'Oullins et la gare de la Part-Dieu. "Pour circuler entre Gare Part-Dieu et Charpennes, nous vous invitons à rejoindre les transports de surface tels que les lignes T1 et T4", précisent les TCL.

La reprise du trafic est estimée à 18h15.

La semaine dernière déjà, la ligne B, désormais automatisée, avait connu une panne en pleine heure de pointe le matin.