Région Auvergne-Rhône-Alpes : la qualité de l’air a été "mauvaise" cet été

L’Atmo, qui détermine la qualité de l’air dans la région, a communiqué ce vendredi sur la qualité de l’air dans la région cet été.

Les concentrations d’ozone mesurées en 2022 sont "en hausse par rapport aux deux dernières années marquées par le Covid" explique l’Atmo dans un communiqué. Mais l’organisme mesure ses propos en confirmant qu’il n’y a pas eu d’observation "d’épisodes pollués de grande ampleur sur la région, en intensité comme en persistance".

La qualité de l’air a donc été "mauvaise entre juin et août 2022. Mais cette qualité de l’air comme étant de basse qualité est à nuancer puisque ce qualificatif s’applique "aux zones dans lesquelles la valeur horaire de l’ozone est supérieure à 130µg/m3 (130 microgrammes par mètre cube)". Or, les vigilances pollutions déclenchées par la préfecture ne le sont qu’à partir de 180µg/m3 sur plus de 25 km2.

Les départements les plus touchés par cette mauvaise qualité de l’air ont été le Rhône, la Drôme et l’Ardèche.

"Il est difficile de dégager une tendance nette sur plusieurs années", concernant l’évolution pluriannuelle des épisodes de pollution, continue l’agence. Depuis 2011, l’Atmo observe en moyenne une dizaine de journées en vigilance ozone chaque année. Et avec 10 jours de vigilance, l’été 2022 reste dans les "normales saisonnières".

Mais l’organisme estime qu’il est "important de rester mobilisé", car l’ozone reste un "enjeu sanitaire majeur". Une exposition à l’ozone est susceptible d’entraîner à court terme des problèmes respiratoires.