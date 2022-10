Présidence des Républicains : ancien soutien d'Eric Ciotti, Béatrice de Montille se range derrière Bruno Retailleau

Même au sein du parti, les militants et élus ne se bousculent pas pour faire la promotion du scrutin de décembre prochain.

Est-ce le casting de candidats qui ne fait pas rêver, ou bien le fait que tout le monde sait bien que le vrai patron, c'est Laurent Wauquiez ?

Toujours est-il que certains annoncent déjà quel candidat ils soutiendront. A l'instar de Béatrice de Montille. La conseillère municipale de Lyon a indiqué dans un long post sur les réseaux sociaux qu'elle choisissait de se ranger derrière Bruno Retailleau.

"Ensemble, nous avons mené campagne pour François Fillon dès 2015. Vous-même, vous aviez peut-être participé notamment à la réunion publique "Entrepreneurs avec Fillon" que nous avions organisée ensemble en mars 2017 à Lyon. D’ailleurs, c’est à la suite de cette campagne présidentielle que François Fillon avait choisi Bruno Retailleau pour continuer de faire vivre son mouvement politique, "Force Républicaine". Un geste fort de symbole qui souligne la solidité et la fidélité de Bruno Retailleau", explique-t-elle pour justifier son choix.

De quoi surprendre puisque l'année dernière, au moment de désigner le candidat qui allait représenter LR à la présidentielle, Béatrice de Montille avait fait une campagne remarquée pour... Eric Ciotti.

Un an plus tard, il n'a plus ses faveurs. "Son courage, son expérience et son engagement sont autant de qualités qui font de lui un acteur incontournable de notre famille politique", glisse-t-elle tout de même à son sujet.