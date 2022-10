Au stade, les Bad Gones apportent leur soutien à Gérard Collomb, atteint d’un cancer

Si la plupart étaient destinées aux joueurs et aux dirigeants lyonnais, compte tenu de la crise sportive, un message s’adressait à Gérard Collomb. "Tout notre soutien à monsieur le maire Gérard Collomb", pouvait-on lire Virage Nord.

Les Bad Gones avaient ainsi un mot pour le conseiller municipal d’opposition qui a récemment révélé se battre contre un cancer de l’estomac.

"Merci aux Bad Gones qui m’ont apporté le plus beau des soutiens. Qu’ils sachent combien je suis touché. Et qu’on retrouve vite l’OL qu’on aime, celui qui gagne", a répondu Gérard Collomb, qui n’est plus réapparu en public depuis son annonce.