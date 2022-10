Sidney Govou (ex-OL) dévoile un nouveau livre pour comprendre le "déclassement actuel de l'OL"

Au début du mois d'octobre, Sidney Govou a publié son nouveau livre, écrit en partenariat avec Edward Jay, journaliste chez RMC Sport. "Un total d'une quarantaine d’heures d’échanges" entre les deux hommes, 10 ans après l'autobiographie sur la carrière folle de l'ancien de l'OL qu'ils avaient publié ensemble.

Cette fois, dans "Gagner ce n'est pas facile", Sidney Govou adopte "une vision plus globale", lui qui est aujourd'hui consultant pour différentes chaînes, conseiller au FC Limonest-Saint-Didier ou encore élu au conseil municipal de Saint-Didier-au-Mont-d'Or. "J'ai souvent un avis, j’avais envie de m’exprimer" assure l'ancien capitaine, qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, y compris en s'en prenant parfois à son ancien club.

Interrogé sur le "déclassement actuel de l'OL", Sydney Govou met en cause un problème d'auto-critique : "Accepter les problèmes, il faut savoir aussi le faire publiquement, en niant on n’avance pas. Bien sûr, certaines choses ne peuvent pas sortir pour différentes raisons, comme quand le club est côté en bourse. Il ne faut pas faire croire que tout va bien quand ce n'est pas le cas, car au final tu te mets à le croire". Un "déclin de l'empire OL", qui se termine avec des questionnements sur le rachat du club par l'américain John Textor et la fin du règne de Jean-Michel Aulas "sur une pente douce".

Sidney Govou revient aussi sur l'évolution du football, "qui change désormais très vite. Quand nous vieillissons on dit toujours que c’était mieux avant, ce n’est pas forcément le cas pour le foot. Nous étions plus à l’écoute avant". Un vestiaire, et une solidarité perdue à Lyon, d'après lui : "lorsque tu arrives dans une équipe qui gagne, certains veulent tout de suite marquer l’histoire du club. C'est difficile d'entendre ces avis personnels, le collectif doit primer. Ce déclassement de l’OL est sans doute dû en partie à ça, à cause d'un climat individualiste".

Dans son livre, l'ex numéro 14 fait comprendre qu'il ne faut pas banaliser la victoire : "quand, pour un titre de champions de France, le président décide de ne pas faire de fête après le match. Tu tombes dans une banalité. Gagner, c’est dur, alors si tu n’as pas la carotte… Se lever tous les matins et être performant tout le temps, c’est dur. Exemple avec la PSG qui a raté trois titres depuis le début de l'aire qatari, même avec des moyens financiers. Comme quoi tout n’est pas acquis".

Autre grand thème dans les 300 et quelques pages, le racisme dans le monde du ballon rond. Pour l'ancien joueur, "les autorités ont du mal à le juger, et surtout à prendre des décisions rapidement. En Angleterre ils ne mettent pas 10 ans à interdire un supporter de stade. Il faut des sanctions qui feront office d’exemple, cela va dissuader des gens qui ne se rendent pas compte. Mais pour d'autres, ça ne changera pas. Ce n'est pas une maladie, c’est un état d’esprit".

Foot féminin, nouvelles technologies ou encore la place de l'argent dans le monde du football sont abordés dans le livre aux éditions "Les Passionnés de Bouquins", entreprise régionale. Pour le moment, un peu plus de 6000 exemplaires ont été tirés. Comptez 19,50 euros, avec en prime une douzaine de photos d'archives au milieu du livre.

J.D.