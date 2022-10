OL : ce que contient le courrier de Jean-Michel Aulas adressé à Karim Benzema

Il y a tout juste une semaine, le natif de Bron Karim Benzema devenait le nouveau ballon d'Or après une saison particulièrement intense au Real Madrid. Lors de la cérémonie, le président de l'OL Jean Michel Aulas était assis juste derrière le joueur qui n’a pas oublié de le remercier lors de son discours. Le patron du club de Lyon, où Karim Benzema a évolué entre 2005 et 2009, a ensuite tenu à publier une lettre ouverte à destination de son ancien poulain.

Dans le texte publié par le quotidien sportif espagnol Marca, JMA livre son amour pour l’attaquant : "nous sommes tous si fiers de toi, de ton chemin parcouru de l’académie OL jusqu’au Real Madrid en passant par l’équipe de France. Ce magnifique Ballon d’Or est une nouvelle étape dans ta vie, la consécration de tout ton travail, de toute ton abnégation, mais aussi un commencement où rien ne sera plus comme avant".

Jean-Michel Aulas évoque aussi l’entrée dans la légende du football : "te voilà modèle pour des générations, fort de toute ton histoire, d’un profond lien d’amitié entre l’Algérie et la France, de ton exemplarité et de toutes les leçons que tu as apprises. Je me plais désormais à penser qu’un jour, cela sera ton tour d’écrire une lettre à un Ballon d’Or".

Le président de l’OL conclut avec une phrase vue par certains comme un appel à revenir à l’OL : "tu nous fais aimer le football, tu nous feras encore plus l’aimer".