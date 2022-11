Dans la région : la SNCF propose une réduction sur les billets de train pour ce week-end

Avec l’offre "billet illico promo", le prix des billets est réduit de 40% et les voyages sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans. Les seules conditions pour obtenir cette réduction sont d’effectuer l’aller et le retour entre le vendredi 11 et le dimanche 13 novembre et de voyager entre deux et cinq personnes.

D’autres promotions sont toujours en cours chez la SNCF. La réduction de 40% s’applique également si le départ est un samedi ou si c’est pendant les vacances scolaires, soit a minima à partir du samedi 17 décembre.