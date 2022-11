Lyon : double panne sur le métro B ce jeudi matin !

Mise à jour : Le trafic a repris sur la ligne B du métro. Mais une nouvelle panne s'est produite, avec une énième reprise du trafic à 11h.

Le Métro B est partiellement à l'arrêt ce jeudi matin, depuis 7h30, alors que de nombreux voyageurs sont attendus à l'heure de pointe.

La circulation se fait uniquement entre Gare d'Oullins et La Part Dieu. En revanche, les stations Brotteaux et Charpennes Charles Hernu ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation.

Pas de reprise avant 9h30

En cause, selon nos informations, un problème de communication dans les rames. Une reprise à 9h30 est pour le moment avancée.