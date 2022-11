Lyon : l’Auditorium Orchestre national s’engage dans la transition écologique

Avec les accords de Paris en 2015 qui veulent limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5°C, l’AO tente de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Dans un communiqué de presse de ce vendredi, il explique qu’en 2021, un premier bilan carbone a été établi et a permis d’identifier plusieurs axes d’amélioration.

Ainsi, le système d’éclairage de la grande salle de l’Auditorium a été changé par des LED. Un plan de sobriété énergétique a été adopté en lien avec la Ville de Lyon.

L’AO veut aussi rationnaliser la planification des trajets des personnels en favorisant notamment le train pour la tournée prévue pour l’automne 2023.

Les déplacements des visiteurs ont aussi été pris en compte étant donné qu’ils représentent 48% du bilan carbone de l’Auditorium Orchestre national de Lyon. Une plateforme de covoiturage a été mise en place et l’AO demande de recourir le plus possible aux mobilités douces. Une enquête est actuellement menée pour mieux comprendre les usages et envisager une amélioration des services.

Des actions ont également été prises pour tenter « d’accompagner les personnels vers une évolution de leurs pratiques ». Par exemple, les gobelets et bouteilles en plastique ne sont plus utilisés, des formations sur l’écoresponsabilité sont organisées et un outil d’analyse du bilan carbone est en cours d’intégration dans les différents services.