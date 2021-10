Emeline Baume : "Je rêve qu'on puisse produire dans la Métropole tout ce qu'on utilise au quotidien"

Emeline Baume a passé la semaine à Pollutec. La 1ère vice-présidente de la Métropole s'active depuis un an pour rencontrer un maximum d'acteurs économiques : "Plutôt que de sanctionner, on fait le choix de proposer un outil territorial et gratuit pour toutes les tailles d'entreprises qui sensibilise les chefs d'entreprise et les accompagne sur la viabilité environnementale, l'inclusion, la soutenabilité économique, l'éthique...", explique l'élue écologiste. "Tous les dispositifs de la Métropole sont là pour accompagner dans la transition écologique", promet-elle, tout en rappelant ne pas être "là pour piloter les entreprises".

"L'achat public, c'est le premier levier de développement économique sur le territoire", poursuit Emeline Baume, qui "rêve que l'on puisse produire ici et maintenant tout ce qu'on utilise au quotidien".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.