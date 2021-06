Eric Piolle en garde à vue : Grégory Doucet ne fait "pas de commentaire"

LyonMag a sollicité une réaction du maire de Lyon concernant le placement en garde à vue d'Eric Piolle. Grégory Doucet a botté en touche, se contentant d'un "pas de commentaire" gêné.

Eric Piolle, maire EELV de Grenoble, est entendu à Valence par la PJ dans le cadre d'une enquête ouverte pour "favoritisme". Il s'agit de déterminer si une association a, ou non, été favorisée pour obtenir l'organisation de la Fête des Tuiles en 2015 et 2016. Des soupçons pèsent sur une absence de mise en concurrence, qui aurait permis à l'association en question de percevoir plus de 120 000 euros de subventions pour gérer l'évènement grenoblois.

Une nouvelle qui tombe mal pour les écologistes, à quelques semaines du premier tour des élections régionales. Eric Piolle était encore à Lyon la semaine dernière pour soutenir la candidature de Fabienne Grébert pour Auvergne-Rhône-Alpes.